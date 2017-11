Wildschönau – Wenn Tiroler Bäuerinnen feiern, dann tun sie es aus voller Überzeugung. Davon konnte man sich am Wochenende beim diesjährigen Kufsteiner Bezirksbäuerinnentag im Hochtal Wildschönau überzeugen. Über 300 Bäuerinnen kamen zu ihrer Tagung unter dem Motto „Achtsa­m leben“, die mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Oberau eingeläutet wurde. Bezirksbäuerin Margre­t Osl durfte unter den vielen Ehrengästen auch Bundesminister Andrä Rupprechter begrüßen, der damit bei den Bäuerinnen ein Versprechen während des Wahlkampfes eingehalten hat. Im Übrigen ist Rupprechter, was die künftige Regierungsbildung betrifft, doch einigermaßen zuversichtlich: „Ich bin angetreten, um auch in der nächsten Regierung mit dabei zu sein“, so Rupprechter. Einen amüsanten Vortrag hielt GR Richard Lanner über das Tagungsthema. Der Bogen lasse sich unendlich weit spannen, wie Lanner in seinen Ausführungen betonte. Niemand werde von unerwünschten Herausforderungen, Stress und Krisen verschont. Erfolgreich sei, wer sich mit den Gegebenheiten aktiv auseinandersetzt und einen guten Umgang damit findet. Mit der großen Meisterehrung ging die Tagung zu Ende. (TT, ts )