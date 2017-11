Dresden – Kinder haben einen Polizeieinsatz an einer Bahnstrecke bei Dresden ausgelöst, als sie sich auf den Gleisen fotografierten. Ein vorbeifahrender Lokführer habe sie am Donnerstagnachmittag an der Strecke zwischen Dresden Hauptbahnhof und Cossebaude beobachtet, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Sie hätten direkt auf den Gleisen Selfies von sich gemacht und sich damit in Lebensgefahr gebracht.

Die alarmierte Polizei stieß wenig später auf zwei elfjährige Schülerinnen an der Bahnstrecke und brachte sie zu ihren Eltern. Die Bundespolizei warnte aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor Selfies auf Bahngleisen. Züge hätten, anders als Autos, einen sehr langen Bremsweg – bis zu 1000 Meter. Das Betreten der Schienen sei verboten, es bestehe Lebensgefahr. (dpa)