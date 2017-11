Von Marco Witting

Innsbruck – Erreichbar. Immer. Überall. Das Handy als täglicher Begleiter. Das Erste, was mittlerweile viele Menschen am Tag anschauen. Und das Letzte. Egal ob im Zug, beim Autofahren oder in den stillen Momenten des Lebens, das Smartphone ist immer in Griffweite. Papst Franziskus hat dies vor wenigen Tagen bei seiner Generalaudienz in Rom zum Thema gemacht und klar sein Missfallen über diese Praxis ausgedrückt. Das Knipsen im Gottesdienst hat er explizit kritisiert. Es sei „sehr hässlich“ und stimme ihn „traurig“. In der Messfeier rufe der Priester die Gläubigen auf: „Erhebet die Herzen!“ – und nicht „hebt die Handys“. Wenn er Messen feiere, sehe er oft viele Handys, mit denen geknipst werde – nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei einigen Priestern und Bischöfen. „Ich bitte euch, die Messe ist keine Show.“ Es geht darum, dem Leiden und der Auferstehung des Herrn zu begegnen“, sagte der Papst und mahnte: „Also denkt dran: keine Handys.“

Auch in der Diözese Innsbruck ist das Thema den Verantwortlichen sehr schnell ins Auge gestochen. Kein Wunder. Mit der Bischofsweihe am 2. Dezember steht ein echtes Großereignis direkt vor der Tür. Und mit bis zu 4000 Besuchern in der Olympiahalle (siehe Kasten rechts) werden sehr viele Menschen zum Gottesdienst erwartet. Und wohl der eine oder andere Gläubige möchte dabei ein Foto schießen. Und sollte dies laut Papst Franziskus eigentlich nicht tun. Wie letztlich in Innsbruck damit umgegangen wird, muss sich noch zeigen, wie die Verantwortlichen erklären. Die Diözese wies aber schon in den ersten Aussendungen darauf hin, dass „dem Anlass entsprechend sensibel und rücksichtsvoll“ zu agieren sei.

„Es hat generell bei Gottesdiensten noch nicht solche Ausmaße angenommen, dass man sich eigens damit thematisch befassen musste“, erklärt Michael Gstaltmeyer, Pressesprecher der Diözese Innsbruck. „Grundsätzlich sind die Kirchgänger weitgehend diszipliniert.“ Es gebe aber natürlich Kirchenfeste, bei denen das Handy häufiger für ein Foto gezückt wird. „Aber meist recht zurückhaltend“, erklärt Gstaltmeyr. Auch dass jemand vergesse, das Handy vor dem Gottesdienst abzuschalten und dieses dann läutet, komme mittlerweile sogar weniger oft vor. Es sei aber indessen durchaus zu beobachten, dass während der Messe Nachrichten geschrieben werden.

Alle Gottesdienstbesucher sollten sich bewusst sein, dass die Messfeier immer eine Begegnung mit Jesus sei, hatte vor wenigen Tagen Papst Franziskus eindringlich erklärt. Er selbst wolle bei Messen nicht stetig mit Handys fotografiert werden. Und weiter: Ganz im Sinne der Bischöfe auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–65) gehe es darum, das Geschenk der Eucharistie tiefer zu verstehen: „Lasst uns gemeinsam wieder neu die verborgene Schönheit der Eucharistiefeier entdecken, die dem Leben jedes Einzelnen vollen, tiefen Sinn verleiht“, erklärte der Papst.

In der Erzdiözese Salzburg, die ja auch für Tiroler Orte im Unterland verantwortlich ist, zeigt sich die Problematik noch nicht sonderlich ausgeprägt. Es komme aber natürlich bei Erstkommunionen, Taufen und Firmungen zu Begehrlichkeiten durch die Verwandten, was das Fotografieren betrifft. Was durchaus störend für den Ablauf des Gottesdienstes sein könne, heißt es in der Diözese.

Im Innsbrucker Dom herrscht ein grundsätzliches Fotografier- und Filmverbot, wie Propst Florian Huber erklärt. Schon länger gibt es für die Besucher aber Automaten, wo man für einen Euro die Möglichkeit erwerben kann, bei einer Besichtigung Fotos zu machen. Das Geld fließt in die Außensanierung des Doms. „Das wird sehr gut angenommen“, erklärt Huber. Natürlich komme es auch hier vor, speziell bei größeren Gottesdiensten, dass viele Wünsche für Fotos bestehen. „Es wird dann festgelegt, wer filmen oder fotografieren darf, und auch so vermittelt. Dafür haben die Menschen dann durchwegs Verständnis.“

Zurück nach Rom: Abseits der Gottesdienste zeigt sich Papst Franziskus durchaus offen für neue Technologien. Bereitwillig steht er bei den Audienzen für Selfies bereit. Und auch seine Präsenz bei Twitter ist bemerkenswert. Mittlerweile hat der Pontifex auf dem Nachrichtendienst insgesamt über 40 Millionen Follower.