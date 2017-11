Imst – Seit gestern hat auch die Stadt Imst einen großen Schritt in die Weihnachtszeit gemacht: Bis zum Nachmittag wurden die vier großen Christbäume aufgerichtet. Begonnen wurde gleich in der Früh beim Kreisverkehr in der Industriezone. Dort wurde eine gut zehn Meter hohe buschige Fichte mit Hilfe eines Kranes aufgerichtet. Noch am Vormittag wurde auch der größte der Imster Weihnachtsbäume unterhalb der Stadtwerke aufgestellt. Am Nachmittag folgten die Bäume vor dem Rathaus und beim Betagtenhaus. „Dazu kommen dann nächste Woche noch gut 100 kleine Weihnachtsbäume, die wir für den Weihnachtsmarkt, Schulen und Kindergärten bereitstellen“, so Bauhofleiter Roland Thurner. (pascal)