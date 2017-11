Bad Häring – Dieser Tag wird rot markiert in die Chronik der Gemeinde Bad Häring eingehen, meinte Bürgermeister Hermann Ritzer bei der Eröffnung des neuen Kindergartens. 4,1 Millionen Euro wurden investiert, inklusive der Renovierung der Sporthalle. Am 20. Februar war Baustart für den Kindergarten, am 15. September sind bereits die Kleinen aus der Dino-, Igel-, Bären- und Rabengruppe eingezogen. Das Gebäude, in welchem auch die Volksschule und die Kleinkinderbetreuung „Spatzennest“ untergebracht sind, wurde um 970 Quadratmeter erweitert. Fast die Hälfte der notwendigen Investition wird vom Land Tirol gefördert. Die restliche Finanzierung ist trotz allem noch eine große Herausforderung für die Knappengemeinde. „Im Bestand wurden Nutzungen neu verteilt“, erklärte Architekt Martin Freudenschuss. Dadurch ist auch Raum für die Erwachsenenbildung entstanden und auch die Ortschronistin hat ein Büro bekommen. Im Kindergarten gibt es eine automatische Be- und Entlüftungsanlage. Das Highlight der neu sanierten Turn- halle ist eine Kletterwand.

„Kindergarten und Schule zählen zu den wich- tigsten Stationen eines jungen Menschen“, meinte der Bürgermeister und deshalb sei diese Investi- tion absolut notwendig gewesen. (be)