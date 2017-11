Innsbruck – Im Gegensatz zur körperlichen Gewalt, die oft anhand äußerer Merkmale erkannt wird, bleibt psychische Gewalt gegen junge Menschen häufig lange versteckt. Verbale Demütigungen, Entwertung und Abwertung, Missbrauch von Machtverhältnissen, emotionale Vernachlässigung sowie Drohungen oder übermäßige Strenge und Kon­trolle werden von Kinder und Jugendlichen meist lange still ertragen. „Psychische Gewalt wird vielfach nicht als diese massive Grenzverletzung gesehen, die sie tatsächlich ist“, weiß Kathrin Käfer vom Kriseninterventionszentrum (KIZ) in Innsbruck. Dabei sei gerade in der Phase der Pubertät eine sichere Basis zu Hause besonders wichtig.

Als Opferschutzeinrichtung gibt es das KIZ seit mittlerweile 25 Jahren und es setzt vor allem auf Mundpropaganda und Schulbesuche, um sich den jungen Menschen in Tirol vorzustellen. Das Angebot einer „Auszeit“ richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Sechs Betten und ein Notbett stehen den Hilfesuchenden zur Verfügung, das KIZ-Team ist rund um die Uhr unter der Nummer 0512/580059 zu erreichen. „Die durchschnittliche Übernachtungsdauer pro Jugendlichem beträgt circa 13 Tage“, erklärt KIZ-Leiter Karl-Heinz Stark. Während dieser Zeit sei es das Ziel, in Gesprächen mit Eltern und Jugendlichen eine so weit funktionierende Basis zu finden, dass die Betroffenen wieder zurück in ihre Familien können. Gelingt das nicht, unterstützt das KIZ bei der Suche nach einer Unterbringungsmöglichkeit außerhalb der Familie.

Lob und Dank für die vom Land zu 100 Prozent finanzierte Einrichtung kommt von Soziallandesrätin Christine Baur: „Ich gratuliere herzlich zum 25-Jahr-Jubiläum. Als wichtige und wertvolle Einrichtung hat das KIZ im vergangenen Vierteljahrhundert vielen Kindern und Jugendlichen geholfen.“ (np)