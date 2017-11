Innsbruck – Not kommt in vielen und oft ganz unterschiedlichen Formen über Menschen. In finanzieller Hinsicht. In Form von Hunger. Oder in der Gestalt von sozialer Not. Auch durch Einsamkeit. Not betrifft Junge. Alte. Und diese Not, diese „Volksseuche Einsamkeit“, wie Caritas-Direktor Georg Schärmer sie nennt, will die youngCaritas in den kommenden zwölf Monaten thematisieren. Durch kreative Energie und Engagement in einem Kunstprojekt. Dabei werden Innsbrucker Künstler und Schüler gleichermaßen verschiedenste Beiträge zum Thema „Not“ ausarbeiten. Die Werke werden dann zusammengefasst und 2018 in diversen Räumlichkeiten zur Langen Nacht der Museen präsentiert. „Wir haben das auch so angelegt, dass die Ausstellung und die Werke dann zwei Jahre durch das Land ziehen wird“, erklärte Schärmer gestern beim Auftakt für die Aktion.

2000 Jugendliche aus dem ganzen Land haben sich bisher schon am so genannten „Rundgang der Not“, einer alternativen Stadtführung, bei der Einrichtungen für Menschen in Not besucht werden, teilgenommen. Dieser Rundgang war auch Ausgangspunkt für die jetzt gestartete Aktion. Insgesamt hat die Jugendplattform der Caritas bei Veranstaltungen jährlich Kontakt zu rund 4000 Tiroler Jugendlichen. Laufende Eindrücke zu der Kunstaktion gibt es in den kommenden Wochen auf der Homepage der Organisation unter tirol.youngcaritas.at. (mw)