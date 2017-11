Innsbruck – Die Temperaturen waren frisch, die Besucher umso dichter gedrängt: Der 45. Innsbrucker Christkindlmarkt erlebte am Mittwochabend seine feierliche Eröffnung. Zunächst wurde am Marktplatz der unübersehbare, 14 Meter hohe Swarovski-Kristallbaum illuminiert, danach eröffnete BM Christine Oppitz-Plörer gemeinsam mit der 8-jährigen Emma aus Innsbruck den Christkindlmarkt in der Altstadt. Die 1300 Lichter am mächtigen Christbaum erstrahlten zum ersten Mal.

Beide großen Christkindlmärkte sind nun bis 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. In der Altstadt schließen die Verkaufsstände um 20 Uhr, am Marktplatz eine halbe Stunde später. (TT)