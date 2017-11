Salzburg – Ein Tiefpunkt nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsskandalen. Ein Hoch, vor allem auf medialer Seite, mit der Wahl von Papst Franziskus. Die katholische Kirche hat in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt in Sachen Reputation hingelegt. Eine von der Erzdiözese Salzburg präsentierte repräsentative Studie zeigt jetzt: Das Ansehen der Kirche steigt. Doch ihre Lehre und Ethik kommen kaum bei den Menschen an.

Anlass für die Studie war ein Reformprozess der Erzdiözese Salzburg, der vor eineinhalb Jahren begonnen wurde. Er soll nun auf jeden Fall Grundlage für weitere Schritte sein, betonte Projektleiter Prälat Balthasar Sieberer. Erhoben wurde die mediale Berichterstattung von 2004 bis 2017 – auch jene in der TT. Dazu gab es eine repräsentative Umfrage in Österreich unter 1500 Personen und eine unter Pfarrgemeinderäten in Salzburg und den Tiroler Gemeinden der Erzdiözese.

„Die katholische Kirche lässt kaum jemanden kalt“, betont Studienautor und Soziologe Jörg Schneider. Das gelte für die Medien in gleicher Weise wie für die Bevölkerung. „Selbst jene, die angeben, dass ihnen die katholische Kirche egal ist, haben in der Regel eine dezidierte Meinung.“

In der öffentlichen Wahrnehmung würde aber die inhaltliche Auseinandersetzung auf der Strecke bleiben. Karitatives Engagement werde oft nur mit der Caritas verbunden. Von der Kirche eher Organisatorisches berichtet. „Die christliche Lehre und Ethik kommen nur in sehr kleinem Ausmaß vor“, erklärte Schneider. Klares Ergebnis der Studie: Auch wenn das nicht ohne Reibung möglich sei, müsse sich die Kirche auf Basis ihrer Ethik mutig zu gesellschaftlichen Themen äußern. Sie ist eine moralische Instanz und muss sich in Zeiten der Not mutig einmischen und zu aktuellen Problemlagen einbringen. Der Wunsch nach Veränderung in der Kirche wurde auch in der Studie deutlich. „Wir hören hin, schauen die Ergebnisse an und werden die notwendigen Konsequenzen ziehen. Das Christentum hat immer einen Blick für die Realität gezeigt“, sagte Erzbischof Franz Lackner. (APA, mw)