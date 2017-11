Brenner – Das Puzzle rund um den fünfjährigen Flüchtlingsbub, der am Montag zusammengekauert unter dem Flachwagen eines Güterzugs am Brenner gefunden worden war, setzt sich langsam zusammen. Von den Eltern fehlte zunächst jede Spur. Am Donnerstag teilte die Quästur in Bozen mit, dass sich da Paar „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ in Deutschland aufhalte.

Das Kind, das angegeben hatte Anthony zu heißen, soll seine Eltern am Mittwochabend auf Fotos wiedererkannt haben, berichteten die Beamten auf der Pressekonferenz. Eine Dolmetscherin aus Sierra Lione versuchte von ihm Informationen über seine Familie zu erhalten. Wie Südtirol Online berichtet, soll es ein Gespräch mit einer Mediatorin gegeben haben. Demnach könne sich der traumatisierte Fünfjährige an keine Schifffahrt, wohl aber an eine lange Zugfahrt und Kälte erinnern. Seine Eltern und seine Schwester seien dann „plötzlich weggewesen“.

Von Strapazen erholt

Das Kind befindet sich noch im Krankenhaus von Brixen. Inzwischen hat sich der Bub gut erholt, berichtete Südtirol Heute am Mittwochabend. Er war bei seinem Auffinden beinahe erfroren und nicht ansprechbar gewesen, die TT berichtete. Noch diese Woche soll der Bub bis auf weiteres zu einer Pflegefamilie kommen.

Um weitere Hinweise zu erhalten, hat die Polizei Foto des Fünfjährigen an Polizeistationen in ganz Italien gesendet. Bisher habe sich aber niemand bei der Polizei gemeldet. Das Kind sei gepflegt und wohlerzogen. Es spreche ein wenig Englisch und Italienisch. (TT.com, APA)