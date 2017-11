Prägraten a. Gr. – Das Klimabündnis Tirol startete eine Boden-Offensive für Gemeinden zur nachhaltigen Planung sowie zur Anwendung lokaler Bodendaten. Ganz vorne mit dabei: Prägraten am Großvenediger. In Österreich haben sich bereits über 130 Gemeinden dem Bodenbündnis – einer Schwesterorganisation des Klimabündnis – angeschlossen. Prägraten konnte als erste Bodenbündnis-Gemeinde Tirols und Westösterreichs gewonnen werden. Damit bekennt sie sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Boden. Gemeinsam mit dem Klimabündnis Tirol wurde ein Aktionsplan für drei Jahre ausgearbeitet. Ziel ist unter anderem die Verankerung eines nachhaltigen Bodenmanagements im örtlichen Raumordnungskonzept. Zum Auftakt des Boden-Schwerpunkts fand im Juli bereits eine Informationsveranstaltung mit der Volksschule Prägraten statt.

Dem Bürgermeister von Prägraten, Anton Steiner, liegt der Boden am Herzen. Im Rahmen eines Klimaschutzlehrgangs von Klimabündnis Tirol hat er sich mit dem Thema befasst und will auch weiterhin den Bodenschutz in seiner Gemeinde vorantreiben. „Wir wollen in Sachen Bodenschutz eine Vorbildrolle einnehmen. Denn: Auch eine kleine, periphere Gemeinde kann im globalen Kontext eine tragende Rolle spielen“, so Steiner. Besonders wichtig seien bewusstseinsbildende Maßnahmen zum Thema Klimaschutz und Boden sowie zu ökologischer Landwirtschaft und Humusaufbau. Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Tirol beschloss der Gemeinderat auch den Beitritt zur globalen Partnerschaft des Vereins. (TT)