Washington – Die USA haben ihre Bürger vor einer erhöhten Terrorgefahr während der Feste an Weihnachten und Silvester in Europa gewarnt. „Das Außenministerium ist weiterhin besorgt hinsichtlich möglicher künftiger Terrorattacken“, hieß es in einer am Donnerstag in Washington veröffentlichten Mitteilung. US-Bürger sollten grundsätzlich wachsam sein.

„Terrorsympathisanten“ oder „sich selbst radikalisierende Extremisten“ könnten ohne Vorwarnung zuschlagen. Das US-Außenamt verwies auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, bei dem am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und 70 weitere verletzt wurden. Auch der Angriff mit 39 Todesopfern in der Neujahrsnacht auf den Istanbuler Nachtclub „Reina“ wurde erwähnt.

Die jüngsten Anschläge in Großbritannien, Finnland, Frankreich, Russland, Spanien und Schweden zeigten, dass die Islamisten sowohl von Al-Kaida als auch des IS (Daesh) weiterhin aktiv und in der Lage seien, Angriffe auf Zivilisten zu verüben, hieß es in Washington. (APA/AFP)