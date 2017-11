Innsbruck – Damit hat der designierte Innsbrucker Bischof Hermann Glettler nicht gerechnet: Bis Freitag hat die Diözese fast 5300 Platzkarten für seine Weihe am 2. Dezember in der Olympiahalle vergeben. Ursprünglich war von rund 4000 Gläubigen ausgegangen worden, die bei der Zeremonie am ersten Adventswochenende dabei sein wollten.

Nun wurde der Altarraum neu geplant: Er wird sehr zentral angeordnet. Damit können sowohl die gesamte Ost- als auch die gesamte Westtribüne an die Mitfeiernden vergeben werden. Je nach weiterem Interesse werden also die Sektoren Schritt für Schritt freigegeben. So können bis zu 8000 Menschen der Bischwofsweihe beiwohnen.

Diözesanadministrator Jakob Bürgler freut sich über das große Interesse: „Der designierte Bischof hat schon in den ersten Tagen seine große Nähe zu den Menschen gelebt. Auch aus diesem Grund wurde die Olympiahalle Innsbruck als Ort der Bischofsweihe ausgewählt.“

20 Bischöfe kommen zur Weihe nach Innsbruck

Nahezu die gesamte österreichische Bischofskonferenz wird am 2. Dezember in Innsbruck sein, allen voran der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, mehrere emeritierte Bischöfe, die Nachbarbischöfe Ivo Muser (Bozen-Brixen), Wolfgang Bischof (München), Erzbischof Lauro Tisi (Trient) und Bischof Jenu Schönberger von der Partnerdiözese Satu Mare in Rumänien.

„Wir wollen ein Fest der Freude, der Begegnung und des Glaubens feiern. Ich lade daher nochmals alle Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sehr herzlich zur Mitfeier der Bischofsweihe ein“, sagte Bürgler.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Verschiedene Teams unter der Gesamtleitung von Bürgler arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen wie etwa Liturgie, Technik, Raumgestaltung, Jugendfest, Ordnerdienste und Medien.

Für den 2. Dezember haben sich bereits rund 500 Ministranten gemeldet. Die Weihe wird von Erzbischof Franz Lackner (Salzburg) gespendet, Mitkonsekratoren sind Bischof Manfred Scheuer (Linz) und Bischof Wilhelm Krautwaschl (Graz). Am Abend folgt dann ein landesüblicher Empfang auf dem Domplatz und anschließend eine feierliche Vesper im Dom zu St. Jakob. (TT.com)