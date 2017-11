Innsbruck — Am Sonntag ist ein freudiger Tag für die Diözese Innsbruck. Im Dom zu St. Jakob findet um 15 Uhr die Diakonenweihe statt. Kandidaten sind Fritz Kerschbaumer für die Diözese Innsbruck und Allan Ggitta SJ für die Jesuiten. Sie werden vom eremitierten Erzbischof Alois Kothgasser geweiht. „Die beiden werden sich voraussichtlich binnen eines Jahres zum Priester weihen lassen", sagt Michael Gstaltmeyr, Pressesprecher der Diözese Innsbruck.

Kerschbaumer werde seit Jahren wieder der erste Priester sein, der aus der Diözese Innsbruck stammt. Der Theologe wurde 1984 in Innsbruck geboren. Nach der Matura am BORG Innsbruck studierte er in Innsbruck und in Pune in Indien zunächst Lehramt Religion und Geschichte und dann Fachtheologie. Schon am Beginn des Studiums kam er in Kontakt mit der Katholischen Hochschuljugend Innsbruck und der Universitätspfarre. Während beinahe des ganzen Studiums war er dort als pastoraler Mitarbeiter tätig. 2014 ist er ins Priesterseminar eingetreten.

Allan Ggitta wurde 1981 in Uganda geboren und in der anglikanischen Kirche getauft. Im Jahre 2000 konvertierte er zur katholischen Kirche und trat 2005 in die Gesellschaft Jesu ein. Danach studierte er Philosophie und unterrichtete für zwei Jahre in Zimababwe. 2013 kam er nach Innsbruck, um Theologie zu studieren. Neben dem Studium engagiert er sich im Sozialprojekt Waldhüttl. (pla)