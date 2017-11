Innsbruck — Gegen das Anfang Oktober erlassene Nächtigungsverbot in Innsbruck haben in der Nacht auf Sonntag die linken Uni- und Schülerfraktionen GRAS, Junge Grüne Tirol, VSStÖ und AKS protestiert.

Rund ein Dutzend Menschen harrten bis tief in die Nacht auf Isomatten und im Schlafsack bei der Annasäule in der Maria-Theresien-Straße aus, um sich mit Wohnungslosen zu solidarisieren. Etwa 30 weitere Personen beteiligten sich in einem Zelt am Protest. Die Studierenden-Vertreter kritisieren die „Verbotspolitik".

„Es wird Stadtkosmetik auf Kosten der Ärmsten betrieben und diese aus der Innenstadt vertrieben", sagten die Organisatorinnen Barbara Neßler (GRAS) und Eva Steibl (VSStÖ) am Abend.

Sie forderten „echte Lösungen", wie mehr Notschlafplätze und eine umfassendere Betreuung. Eigene Noträume für Frauen und Kinder gäbe es zudem keine, bemängelten die beiden. Langfristig solle Wohnen leistbarer werden. Das Nächtigungsverbot gilt in der Altstadt und an zentralen Plätzen der Innenstadt. Laut Erhebungen des Vereins für Obdachlose vom vergangenen Mai würden derzeit rund 300 Menschen (darunter gut 60 Frauen) in der Landeshauptstadt auf der Straße schlafen müssen. Nicht alle finden in geschützten Räumen Platz.

Die Notschlafstelle der Tiroler Sozialen Dienste am Schusterbergweg und jene des Roten Kreuzes in der Amraserstraße sind bereits geöffnet, können aber lediglich 95 Personen unterbringen. (deda)