Auffach — Es geht schnell: Stillstand — nichts geht mehr. Die Gondel schwankt nach oben und unten, dann rührt sich nichts mehr. Die Durchsage der Betriebsleitung erfolgt sofort: „Achtung, Achtung! Bitte bewahren Sie Ruhe. Aufgrund eines technischen Gebrechens steht die Bahn."

Am Samstag wurde an der 4000 Meter langen Schatzbergbahn in Auffach der Ernstfall geübt. Dazu bot man die gesamte Bergrettung Auffach sowie Fachleute der Bergbahn auf, um zu demonstrieren, wie der Ablauf funktionieren sollte. Die Übung lief ohne Hektik ab. Was man im Ernstfall am wenigsten brauchen könne, sei Panik, sagte Einsatzleiter Andr­e Fill. Die Berge-Technik, die zum Einsatz kam, ist auf dem neuesten Stand und kann binnen kürzester Zeit vor Ort gebracht werden. Jede Seilbahngesellschaft ist verpflichtet, sich mit der Bergung zu befassen. Dazu gibt es ausgeklügelte Systeme, einer der führenden Hersteller ist die Vorarlberger Firma IMMOOS. Für die reibungslose Bergung aller Personen in der vorgeschriebenen Zeit braucht es mehr als nur gutes Material, sondern auch gute Planung, Organisation und geschultes Personal.

Wenn in 20 Tagen die Wintersaison startet, können sich die Fahrgäste beruhigt in die Höhe schwingen. Für den Notfall sind Bergbahn und Bergrettung bestens gerüstet. (ts)