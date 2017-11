Seefeld – Wer über Jahre Spenden sammelt, muss kreativ sein. Immer wieder lässt sich Klaudia Kluckner aus Reith bei Seefeld etwas Neues einfallen, um an Gelder für ihre Hilfsprojekte in Äthiopien zu kommen. Derzeit stellt Kluckner im Casino Seefeld selbst aufgenommene Bilder aus, die ihre Arbeit in Afrika dokumentieren. Mit dem Erlös aus dem Bilderverkauf wird der Neubau einer Schule im Dorf Beradje finanziert. In den vergangenen zehn Jahren flog Kluckner immer wieder nach Beradje und konnte bereits ein Schul- sowie ein Kochhaus für 150 Kinder von vier bis acht Jahren errichten.

Die Bilder sind noch bis Ende der Woche im Casino Seefeld ausgestellt. Mehr Informationen direkt bei Klaudia Kluckner unter 0676/ 873 07459 oder auf der Homepage https://birhanethiopia.at. (dd)