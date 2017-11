Von Denise Daum und

Michael Domanig

Innsbruck, Mutters, Fulpmes – Tirol ist ein Skifahrerland. Damit das so bleibt und auch die Jungen auf die Ski gebracht werden, gibt es seit neun Jahren eine Gratis-Schulskiaktion der Skigebiete. Die Muttereralm ist aufgrund ihrer Positionierung als Familienskigebiet und des großen Einzugsgebiets bei Schulen besonders gefragt. So gefragt, dass Geschäftsführer Werner Millinger in der heurigen Wintersaison aus der Aktion „Tiroler Schulskitage“ aussteigen wollte. Nach einem gemeinsamen Krisengespräch mit dem Landesschulrat Tirol und Vertretern der Stadt Innsbruck ist Millinger noch einmal in sich gegangen. In Absprache mit den Eigentümern der Muttereralm – dem Tourismusverband Innsbruck sowie den Gemeinden Mutters und Götzens – kam nun folgender Kompromiss zustande: Das Skigebiet unterstützt die Aktion weiterhin, limitiert jedoch die Tage. Schulen können in der kommenden Wintersaison nur noch im Zeitraum vom 8. bis 19. Jänner sowie vom 5. bis 9. März 2018 zum Gratis-Skifahren kommen. Begrenzt wird die Aktion auf 300 Schüler im Jänner und 200 im März. „Wir haben einfach ein Kapazitätsproblem. Es gibt ja nicht nur die Schüler, sondern auch andere Skigäste“, erklärt Millinger. Er sieht eine ungerechte Verteilung der Schulskitage unter den Skigebieten. „Die Haupttragenden im Großraum Innsbruck sind wir und die Schlick 2000“, so Millinger.

Schlick-Chef Martin Pittl bestätigt, dass sein Skigebiet von den Schulen sehr gut besucht werde. „Ob wir im Spitzenfeld liegen, kann ich nicht beurteilen.“ Er plant vorerst keine Limitierung für Schulen, spricht sich aber für eine „vernünftige Verteilung“ auf mehrere Skigebiete aus. Ob die Einschränkung der Muttereralm auf die Schlick Auswirkungen hat, werde sich zeigen. „Wenn es im Rahmen bleibt, ist die Schulskiaktion für uns aber händelbar“, so Pittl.

„Die Muttereralm übernimmt 500 Schüler, für den Rest suchen wir mit anderen Skigebieten nach Ersatzmöglichkeiten“, bestätigt Wolfgang Oebelsberger, Fachinspektor für Bewegung und Sport beim Landesschulrat und seinerzeit einer der Initiatoren der Tiroler Schulskitage. Ziel sei eine bessere Aufteilung der Schüler auf die Skigebiete im Großraum Innsbruck. Oebelsberger zeigt Verständnis für die Muttereralm: „Im Zillertal, in Ischgl oder Samnaun spürt man 500 Schüler auf den Pisten nicht, in einem kleinen Skigebiet wirkt sich das stärker aus.“ Und: „Im Prinzip beruht die ganze Gratis-Aktion ja auf dem Entgegenkommen der Seilbahnen.“

Kommende Woche sollen die Direktoren aller Innsbrucker Volksschulen zusammengeholt werden, die einen Skikurs auf der Muttereralm geplant haben. Auch Vertreter der Stadt Innsbruck werden mit dabei sein. „Ich bin optimistisch, dass es zu einer guten Lösung kommt“, meint der für Sportagenden zuständige Vize-BM Christoph Kaufmann. Er weist darauf hin, dass ab 23. Dezember etwa auch der Patscherkofel zur Verfügung stehe.

Laut Oebelsberger weisen die Tiroler Schulskitage generell „sensationelle Ergebnisse“ auf. „Wir liegen hier weit vor allen anderen Bundesländern, besonders bei den Volksschülern.“ So hätten bei der letzten Erhebung (2015/16) 35,7 Prozent aller Tiroler Volksschüler einen mindestens dreitägigen Schulskikurs besucht. Als die Schulskitage 2004/05 ins Leben gerufen wurden (anfangs noch mit Tageskarten um 5 Euro), hätten ca. 5000 Schüler teilgenommen, zuletzt seien es an die 50.000 pro Jahr gewesen.

Für 2018/19 wolle man ein „Gesamtpaket“ für Inns­brucker Schulen schnüren, so Oebelsberger weiter. „Es geht nicht nur um Liftkarten. Die Bus- und teilweise auch Skischulkosten sind sehr hoch.“ Die günstigste Variante wäre, „wenn möglichst viele Volksschullehrer selbst mit den Schülern fahren“. Eine entsprechende Ausbildung biete man heuer über die Pädagogische Hochschule verstärkt an.