Von Nina Schrott

Zams – Hätte Kräuterexperte Christian Strobl 400 Jahre früher gelebt, wäre er wegen seines Wissens wahrscheinlich im Visier der Hexenverfolger gewesen. Der 73-jährige Zammer beschäftigt sich seit 45 Jahren mit der Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) und investiert viel Zeit und Energie in sein Hobby.

Schon von klein auf habe er einen besonderen Bezug zu Kräutern, da bereits die Mutter seine sieben Geschwister und ihn mit pflanzlichen Arzneien versorgte. „Von uns Kindern war ständig eines krank. Die Mama hat uns dann mit Schafgarbe oder Gundelrebe vom Piller behandelt“, erinnert er sich. Die Schafgarbe, ein in Tirol überall vorkommendes Gewächs, ist laut Strobl ein regelrechtes „Superkraut“ – sie wirke blutstillend, beruhigend, bei Unterleibsbeschwerden sowie bei Entzündungen und leichteren Lähmungen.

In den 70er-Jahren beginnt er als Fußballtrainer, wo er seinen Schützlingen oft mit selbstgebrauter Arnika-Tinktur geholfen habe. „Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, aus der Tinktur eine Salbe herzustellen. Damals war ich auf einem Vortrag des Kräuterpfarrers Weidinger – das war eigentlich der Auslöser“, erzählt Strobl über die Anfänge seiner Leidenschaft.

Heute trocknet der Pensionist seine Kräuter und Wurzeln in einem Stadl auf Ebenmoos am Krahberg. Zu seinen Lieblingssammelplätzen zählt er das Venetmassiv und den Kaunergrat. Dort sei die Vielfalt an Pflanzen unglaublich groß. Oft setzt er frische Kräuter in Olivenöl oder Schnaps an und verarbeitet diese Gemische nach einigen Monaten zu Tinktur oder Salbe.

In seinem Repertoire hat der Zammer ausschließlich heimische Kräuter und Pflanzen, die dem alpinen Klima standhalten. Exotische Heilpflanzen und trendige „Super­foods“ wie Açaí-Beeren oder Kokoswasser brauche man in Tirol keinesfalls. „Wir haben alles, was wir brauchen, vor der Haustür.“ Deswegen sei es ihm ein großes Anliegen, das alte Wissen der Bäuerinnen und „Kräuter­hexen“ zu erhalten.

Die Tatsache, dass Leute oft schon bei kleinen Leiden zu Medikamenten greifen, sieht er kritisch. „Natürlich muss die Phytotherapie der Schulmedizin bei vielen Krankheiten den Vorrang lassen. Aber bei Erkältungen oder Grippe hilft manches Kraut besser als jede Chemie“, versichert er.

Besonders in der kalten Jahreszeit empfiehlt der Kräuterexperte das Räuchern. Geeignet sind dafür jegliche getrockneten Kräuter. Diese werden in einem Sieb über einer Kerze platziert. Für den Duft sollte alle 15 Minuten nachgelegt werden.