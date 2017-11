Schwaz – Die Charity-Aktion „SilberKinderSchwaz“ erlebte eine Premiere, die sich – im wahrsten Sinn des Wortes – bezahlt gemacht hat. Denn die Bereitschaft, Familien und Kindern im Bezirk unter die Arme zu greifen, war groß. Insgesamt flossen an nur einem Abend 18.355 Euro aufs Spendenkonto. Weitere Einzahlungen mittels Erlagschein folgen die nächsten Tage.

„Der gesamte Betrag ist für die Kinderhilfe Bezirk Schwaz. Denn bei der Kinderhilfe wird schnelle und unbürokratische Hilfe für bedürftige Familien in unserem Umfeld geleistet“, sagte Initiatorin Martina Egger. Gemeinsam mit Karin Gasser und Pepo Reitter rief sie die Aktion ins Leben. Charity-Abende gebe es viele. Doch eine bezirksweite Veranstaltung wie jene der „SilberKinderSchwaz“ sei einzigartig. Und es solle nicht bei diesem einen Event bleiben.

Zahlreiche Unternehmer oder auch die Tourismusschulen Zillertal stellten sich in den Dienst der guten Sache und sorgten für einen geselligen Abend. „Engagement für die Menschen beginnt vor unserer Haustüre, in unserem Bezirk“, sagte LHStv. Josef Geisler. Während er sich mit Martha Schultz beim Sektverkauf duellierte, zauberte Din­o Dorado durch den Abend und Egon & Friends sorgten musikalisch für gute Stimmung. Auch die Werke des Schwazer Künstlers Martin Schwarz-Lahnbach kamen bei der Versteigerung gut an. BM Hans Lintner verdoppelte im Namen der Stadtgemeinde den 1000-Euro-Scheck des LC Jenbach-Achensee und stellte sich als Guide für eine Stadtführung zur Verfügung.

„Es ist toll, dass etwas Neues gleich so gut ankommt und so viel Geld zusammenkam“, freute sich Alfred Egger. Ein schöner Nebeneffekt sei, dass man so gesellschaftlich näher zusammenrücke. (hö, emf)