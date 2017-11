Wien – Anna und Lukas sind auch im Jahr 2016 die beliebtesten Babynamen in Österreich gewesen. Für Mädchen wählten Eltern 2204 Mal (5,2 Prozent) den Namen Anna, für Buben 1520 Mal (3,4 Prozent) den Namen Lukas, berichtete die Statistik Austria am Montag. Damit erreichen diese Vornamen jeweils zum siebenten Mal den Spitzenplatz seit 2010.

In der Liste der Mädchennamen des Jahres 2016 waren die ersten drei Namen fast gleich beliebt wie seit 2010: Nach Anna folgen Sophie und Maria, die nur 2013 Platz 4 belegte. Auf Rang 4 und 5 landen Emilia (wie schon seit 2014) und Elena (wie schon seit 2012). Auf dem sechsten Platz folgt wie im Vorjahr Emma (seit 2012 in den Top 10). Sarah rangiert auf Rang 7 (2010 und 2011: Rang 4, danach zwischen Rang 6 bis 8) und Lena auf Rang 8 (2010: Rang 5, danach abwechselnd Rang 6 und 7). Auf Platz 9 folgt Laura (seit 2010 in den Top 10, nur 2011 Rang 12, 2015: Rang 10) und als Zehnte Mia (seit 2013 in den Top 10, 2015: Rang 9).

Lukas, David, Elias

Die Bubennamen-Liste 2016 wird wie im Jahr davor nach Lukas mit David (2010: Platz 3, ab 2011 stets Rang 2) fortgesetzt. Auf Rang 3 und damit einen Platz besser als im Vorjahr kommt Elias (2010: Rang 7). Der Vorjahresdritte Jakob folgt auf Rang 4 (2010: Platz 9). Auf Rang 5 und Rang 6 sind wie 2015 wieder Maximilian (2014: Platz 3) und Alexander (2014: Platz 5, 2010: Rang 2). Auf Rang 7 und damit einen Platz besser als 2015 folgt Paul (2012: Rang 10) und dahinter Jonas (2015: Platz 7, 2010: Platz 6). Rang 9 belegt wie im Vorjahr Tobias (2010: Rang 5). Auf Rang 10 folgt mit Felix ein Wiedereinsteiger in die Top 10 (2015: Rang 11, 2012 bis 2014: Rang 9 oder 10).

Alternativ-Liste

Die Statistik Austria hat für das Ranking die Vornamen von 87.675 im Jahr 2016 geborenen Kindern (42.624 Mädchen und 45.051 Buben) ausgewertet. Dabei wird die jeweils häufigste Schreibweise der etymologisch zusammengefassten ersten Vornamen verwendet.

Alternativ wird auch eine Liste in normalisierter Schreibweise (Originalschreibweise ohne Sonderzeichen) erstellt. Dort ergibt sich ein etwas anderes Ranking: Bei den Bubennamen landet in diesem Fall David an erster Stelle, gefolgt von Maximilian und Lukas. Bei den Mädchen bleibt Anna auch in Originalschreibweise der häufigste Vorname 2016, auf Rang 2 liegt Emma, gefolgt von Marie. Alternative Schreibweisen für Lukas sind etwa Luc, Luca, Lucas, Lucca, Luke oder Lukasz. Unter Anna wird u.a. auch Ana, Ann, Anne, Chana, Haina, Hana, Hanna, Hanne, Iana, Jaana oder Yana zusammengefasst.