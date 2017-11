Thaur – Ein bisschen mehr als zwei Monate dauert es noch, bis nach vier Jahren Abwesenheit wieder die Muller durch Thaur laufen. Für die kommende Auflage des von der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe anerkannten Fastnachtbrauches hat sich die veranstaltende Schützenkompanie etwas Besonderes ausgedacht. Pro verkauftem Eintritt für das Spektakel am 4. Februar soll ein Euro an die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft gespendet werden. „Mit der Aktion wollen wir Tradition, Gegenwart und Zukunft verbinden“, fasst Schützenhauptmann Romed Giner die Idee dahinter zusammen. Schützen stünden für Tradition, das Mullerlaufen für Brauchtum. „Und wir wollen hier und heute etwas für die Zukunft bewegen.“ Im Ort stößt die Spendenaktion auf viel Zuspruch: Die Gemeinde will den Spendenbeitrag der Schützen verdoppeln. (TT)