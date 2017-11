Von Michael Domanig

Hall – Von einem „Meilenstein für die Versorgungslandschaft in Tirol“ sprach Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg gestern bei der ersten offiziellen Begehung der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall. Statt bislang 22 Betten in Innsbruck stehen am neuen Standort – am Gelände des Landeskrankenhauses Hall – künftig 43 Betten zur Verfügung. Der Betrieb startet stufenweise: Die Übersiedlung mit 22 Kindern und Jugendlichen von Innsbruck nach Hall erfolgt am 28. November, die Aufstockung dann Mitte Jänner.

Die Arbeiten am weitläufigen Neubau mit 7600 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche dauerten knapp zwei Jahre, die Gesamtkosten von ca. 20 Mio. Euro trägt das Land. Zu den Stationen im modernen Psychiatriegebäude zählen neben den Kinder- und Jugendbereichen auch Spezialeinheiten für Essstörungen und Sucht-erkrankungen oder ein neuer Eltern-Kind-Bereich.

Patienten, die nicht stationär aufgenommen werden müssen, zweigen gleich beim Haupteingang in den Ambulanzbereich ab. Dieser versorgt künftig – gemeinsam mit derzeit zwei Niedergelassenen – ganz Tirol mit ambulanten Terminen. Dazu gehören auch Spezialangebote zu Bereichen wie Angst und Depression, Autismus, Schmerz, Essstörungen und mehr.

Komplett neu ist die Tagesklinik, die „sehr moderne Therapieformen erlaubt“, wie Kathrin Sevecke, Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, ausführt. Patienten, bei denen Alter und Entfernung zum Wohnort ein tägliches Einpendeln möglich machen, kommen morgens in die Tagesklinik und kehren nachmittags zu ihren Familien zurück. „So können sie das Gelernte in der Familie gleich wieder anwenden“, betont der Leitende Diplompfleger Markus Aßmann. Ebenfalls neu ist die Elternstation mit fünf Betten: Eltern (und Geschwisterkinder) können kleine Patienten bei ihrem stationären Aufenthalt begleiten. Auch bei älteren Kindern gibt es Möglichkeiten, Bezugspersonen mit aufzunehmen. „Ansonsten werden Jugendliche ohne die Eltern aufgenommen, die Familienarbeit erfolgt hier in Form von ambulanten Terminen“, erklärt Sevecke.

Insgesamt werden im neuen Haus ca. 110 „Köpfe“ aus 15 verschiedenen Berufsgruppen tätig sein, darunter Psychotherapeuten und Logopäden, Sozialarbeiter und Lehrer oder Kunst-, Tanz- und Bewegungstherapeuten. Da Körperarbeit und Bewegungserfahrung bei vielen Therapien wichtig sind, stehen neben einem eigenen Tanztherapieraum u. a. auch ein Fußballplatz und ein großer Spielplatz zur Verfügung.

Im Klinikgebäude ist auch eine Heilstättenschule mit drei Klassen angesiedelt – schulpflichtige Kinder erhalten hier bei längeren Aufenthalten individuellen Unterricht.

Sevecke erwartet sich durch die annähernde Verdoppelung der Bettenzahl nicht nur eine Entlastung im stationären Bereich, sondern erhofft sich durch die zusätzlichen Ausbildungsplätze künftig auch eine Verbesserung der ambulanten Versorgung in Tirol.