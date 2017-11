Innsbruck – Reinhold Stecher (22. Dezember 1921 bis 29. Jänner 2013) war nicht nur ein bedeutender Theologe, engagierter Seelsorger und beliebter Bischof von Innsbruck (von 1981 bis 1997). Der weit über die Grenzen Tirols hinaus geschätzte und geachtete Kirchenmann war auch begeisterter Bergsteiger, Autor und Maler. Sein Talent als Zeichner und Aquarellmaler nützte er u. a. auch, um Menschen in Afrika zu helfen.

Im Rahmen der von ihm initiierten und von der Caritas organisierten Aktion „Wasser zum Leben“ werden seit vielen Jahren Stecher-Bilder versteigert. Mit dem Erlös – in allen Jahren kam mehr als eine Million Euro zusammen – wurden zu Beginn der Aktion Brunnen im westafrikanischen Mali gebaut, seit einigen Jahren werden die Einnahmen geteilt. Neben dem Brunnenprojekt in Mali wird nun auch der Verein „Arche, Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen“ gefördert. Das Geld fließt in den im Dezember 2016 bezogenen Neubau in Steinach a. Brenner. Mit dieser Benefizaktion hat Stecher Begriffen wie „Solidarität und Nachhaltigkeit“ eine konkrete Bedeutung verliehen.

Nächsten Mittwoch, 29. November, ist es wieder so weit: In der Hypo-Zentrale am Innsbrucker Bozner Platz kommen ab 18 Uhr 20 Aquarelle aus dem Nachlass von Bischof Stecher, zur Verfügung gestellt von den Nachlassverwaltern Inge und Paul Ladurner, unter den Hammer.

Weitere Informationen, Kaufaufträge sowie eine Übersicht über alle Bilder gibt es auf www.caritas-tirol.at. Die ausgefüllten Kaufaufträge müssen bis spätestens 29. November 2017 bei der Hypo Tirol Bank abgegeben bzw. an info@auktion-innsbruck.at gerichtet werden. (TT, mz)