Innsbruck – Der Wirt mit Rauschebart, der vom Freiheitskämpfer zum Landesfürsten aufstieg und den dessen Tod durch ein Erschießungskommando zum Märtyrer machte. Dieses Bild schießt vielen durch der Kopf, sobald der Name Andreas Hofer fällt. Seitdem ist der Mythos des Sandwirtes aus dem Passeiertal fester Bestandteil der Tiroler Geschichte – mit bisweilen merkwürdigen Auswüchsen. Heute wäre er 250 Jahre alt geworden.

Geboren wurde der spätere Tiroler Freiheitskämpfer am 22. November 1767 gegen Mitternacht am Sandhof in St. Leonhard im Passeiertal. Ab seinem 20. Lebensjahr übernahm er den elterlichen Betrieb, führte 1809 den Volksaufstand gegen die bayerische Herrschaft an und wurde schließlich am 28. Jänner 1810 in Mantua hingerichtet. „Ach, wie schießt ihr schlecht!“, sollen seine letzten Worte gewesen sein. Eines von vielen Zitaten, die zur Legendenbildung beigetragen haben und in den Sprachgebrauch übergingen.

Bald nach seinem Tod begann die eigentliche Bildung des Mythos des Sandwirtes, weiß Brigitte Mazohl, emeritierte Professorin für österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck. „Andreas Hofer ist nach seinem Tod schnell zum Mythos stilisiert worden. Interessant ist, dass er in der Geschichte für die verschiedensten Zwecke missbraucht wurde. Das reicht vom Nationalsozialismus bis zu den Südtiroler Freiheitskämpfern.“ Der wirkliche Hype um seine Person erfolgte dann im späten 19. Jahrhundert. Denkmäler wurden erbaut, Gedenktage abgehalten.“

Eine Tradition, der man bis heute treu geblieben ist. Mit Kuchen, landesüblichem Empfang, direkten Nachkommen und den Landeshauptleuten Arno Kompatscher (Südtirol), Ugo Rossi (Trentino) und Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner (in Vertretung von LH Platter) wird heute im Museum Passeier zur Geburtstagsfeier geladen. Wie Südtirols Landeshauptmann Kompatscher betonte, versinnbildlicht Hofer für ihn auch heute noch „die Liebe zur Freiheit. Es stellt sich die Frage, wie frei sind wir, wie gestalten wir unsere Freiheit und was müssen wir tun, um frei zu bleiben.“

Die Verknüpfung von Andreas Hofer mit dem Freiheitsbegriff hat vor allem in Südtirol eine lange Tradition. „Der Mythos 1809 hat sich mit dem Drama von 1919 (Südtirol wird von Italien annektiert, Anm.) vermischt“, sagt Mazohl, angesprochen auf die Bedeutung Andreas Hofers für Tirol. Dabei habe die viel beschworene Einheit Tirols nichts mit dem Volksaufstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts gemein.

Der Mensch Andreas Hofer hatte seine Licht- und Schattenseiten, von denen er auch selbst gewusst habe, erzählt die Historikerin: „Positiv ist ihm bis heute anzurechnen, dass er sich als einfacher Bauer und Wirt bereit erklärt hat, die Verwaltung des Landes zu übernehmen. Was nicht selbstverständlich ist. Es zeigte sich bald, dass er heillos überfordert war. „I woas ma net z’helfn“, soll er einmal gestöhnt haben. Offensichtlich gab es auch bei Hofer die Einsicht, dass während des Aufstandes vieles falsch gelaufen ist.

Fritz Tiefenthaler, Kommandant des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, wird die Schützen bei der heutigen Feier vertreten. Was er in der Figur Hofer sieht? Vor allem einen „Menschen“. Der für seine Überzeugungen eingetreten sei, durch Mut, durch Charisma viele Menschen begeistern konnte. „Ein Mensch aus dem Volk, mit Stärken und Schwächen, als erfolgreicher Stratege und Anführer, als von seiner ihm zugedachten Rolle überforderten, getriebenen und gescheiterten Staatsmann. Der viele Fehlentscheidungen getroffen hat, mit seiner Gefangenschaft und seinem Tod aber auch Verantwortung übernommen hat.“

LH Platter sieht in Hofer eine „identitätsstiftende Persönlichkeit für das Selbstverständnis des Landes“. Der Mensch Hofer müsse aber im Kontext seiner Zeit betrachtet werden. Dabei stelle sich die Frage, „was kann man von damals auf heute übertragen, welche Wertvorstellungen müssen wir heute hochhalten bzw. sind auch Teil unserer kulturellen Identität“. Natürlich sei Hofer Teil der Tiroler Identität, sagt Mazohl. „Er dient als Gesicht für die Selbstinszenierung des aufrechten Tirolertums.“ Aber: „Das Bild des Andreas Hofer ist völlig losgelöst von allen historischen Fakten.“ Der Mythos sei zur Marketing-Marke verkommen. Überall wird Hofers Gesicht benutzt. Filme, Bücher, Süßigkeiten, Käse zeugen davon. (bfk, mw)