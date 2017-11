Von Matthias Christler

Innsbruck – Der streichelt die Kleine doch nur und bei diesen Berührungen steckt nichts dahinter. 1992 hat man mit so einer Sicht auf Vorfälle, die sich in der Familie abgespielt haben, den Täter geschützt und auch sich selbst – vor unangenehmen Gesprächen und möglichen Folgen. Das Kind hat weitergelitten.

Der streichelt die Kleine, was für ein Monster. 2017, eine andere Zeit, in der es schnell zu Vorverurteilungen kommen kann, wobei der Täter verteufelt und dem Opfer nicht immer richtig zugehört wird. In diesem Spannungsfeld setzt die Kinderschutzarbeit ein. „Früher wurde viel bagatellisiert, man hat sich mit dem Täter identifiziert. Heute neigt man dazu, schnell zu dramatisieren“, sagt Martin Schölzhorn, Fachbereichsleiter Kinderschutz bei der Tiroler Kinder und Jugend GmbH.

Herauszufinden, was tatsächlich passiert ist, gleicht einer detektivischen Suche nach Hinweisen – und das steht seit 25 Jahren bei den Mitarbeitern in der Einrichtung an der Tagesordnung. Geschäftsführerin Karin Hüttemann erinnert sich an die Zeit, als man als autonomer Verein in einem Hinterhof in der Innsbrucker Schöpfstraße die Eltern und Kinder betreute. 2002 übernahm das Land die Einrichtung. „Am Anfang waren wir Einzelkämpfer. Die Übersiedelung ins Herz der Stadt, in die Museumstraße, zeigt, dass der Opferschutz im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist“, sagt sie. Die Außenstelle in Lienz gibt es ebenfalls seit 25 Jahren, vor 15 Jahren sind Wörgl und Imst eröffnet worden, ab 1. Dezember kommt Reutte hinzu.

Das Netzwerk, das gesponnen wurde, um Kinder, die unter sexueller Gewalt leiden, aufzufangen, beschränkt sich nicht auf die Kinder und Jugend GmbH. Die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, u. a. Kindergartenpädagoginnen, und mit den betroffenen Familien funktioniert. „Es ist viel gelungen in der Kinderschutzarbeit. Das private Umfeld schaut nicht mehr nur zu, sondern man kommt zu uns.“ Hüttemann legt Zahlen aus 2016 vor, die das belegen: Von den 1452 Personen, die einen Kontakt zum Kinderschutz hergestellt haben, kamen 437 aus dem privaten Umfeld – das sind mehr als durch Behördenmeldungen, z. B. durch die Jugendwohlfahrt. Was aber die ganze Arbeit zunichtemachen kann, ist ein „Missbrauch des Missbrauchs“, wie es Schölzhorn nennt. Wenn gegen den Ehepartner, nur um ihn zu diffamieren, ein unbegründeter Verdacht ausgesprochen wird und Anzeigen zu einem Gerichtsverfahren führen, bleibe oft ein „Scherbenhaufen“, so Schölzhorn. Daran zerbrechen Familien. Auch wenn das Verfahren eingestellt wird, die Spaltung bleibt.“

Schölzhorn und Hüttemann raten Betroffenen – den Kindern, Familienmitgliedern, die etwas beobachten oder Nachbarn – vor einer möglichen Anzeige, die Experten der Tiroler Kinder und Jugend GmbH zu kontaktieren. „Wir sind eine niederschwellige Beratung und alles wird vertraulich behandelt, man muss nicht einmal seinen Namen nennen“, erklärt Hüttemann.

Gemeinsam überlege man weitere Schritte, spricht Schölzhorn aus 16 Jahren Erfahrung. Der Mutter, die vermutet, dass der Opa das Kind unsittlich berührt, wird in einer ersten Maßnahme geraten, den Kontakt zu unterbinden. Der Kindergartenpädagogin, die ein auffälliges Verhalten bei einem Mädchen feststellt, wird mitgegeben, wie sie mit den Eltern Kontakt aufnimmt oder wie sie das Kind darauf ansprechen kann. „Kinderschutzarbeit ist eine sehr sensible Arbeit. Vor allem mit den Kindern braucht es viel Ruhe und Zeit. Die Kinder entscheiden wie, wann und wem sie sich öffnen“, beschreibt Hüttemann die Beratungen in den Einrichtungen.

Läuft ein Gerichtsverfahren, kann es sein, dass die Kinder wieder nicht über sich selbst bestimmen dürfen. Es folgt strukturelle auf sexuelle Gewalt. In der Kinderschutzarbeit geht es in Tirol seit 25 Jahren aber darum, dass die Kinder endlich einmal selbst entscheiden. Vor allem, dass ein Täter keine Gewalt mehr über sie hat.