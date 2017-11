Lienz – Es gibt Krippen in Groß und Klein. Die Figuren messen wenige Zentimeter, einen halben Meter, oder können gar lebensgroß sein. In Lienz feiert der Krippenverein sein 60-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung im Vereinshaus beim städtischen Friedhof. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. November (10 bis 19 Uhr), sind die Kunstwerke in unterschiedliche­r Form in der Pfarrgasse 9 zu sehen.

Krippenbaumeister Heinrich Sorko steht den 140 Lienzer Vereinsmitgliedern vor. Er hält auch Kurse ab: einen im Frühjahr und einen im Herbst, dazwischen immer auch Spezialkurse zu LED-Beleuchtung, Hintergrundmalerei oder Botanik.

„Krippenbau ist vielfältig und immer von regionaler Prägung“, weiß der Fachmann. „So wird ein Dach im Burgenland mit Stroh gedeckt, in Tirol mit Schindeln und in Italien mit gebrannten Pfannen.“ Anfragen zu Kursen und zum Informationsaustausch erreichen die Lienzer selbst aus der Schweiz und Tschechien.

Eine Krippe kann mehrere Szenen aus der Bibelgeschichte darstellen. Verbreitet sind drei: die Herbergssuche, die Geburt Jesu und die Anbetung der Könige. Auch die Verkündigung an Maria und die abschließende Flucht nach Ägypten sind mögliche Bilder. „Wenn ich eine Krippe baue, achte ich schon bei der Wahl und Anordnung der Gebäude darauf, dass mehrere Szenen gestellt werden können“, verrät Heinrich Sorko.

Aus Platzgründen in den kleiner gewordenen Wohnungen sind die Ausmaße oft begrenzt. Darum baue man Krippen heute auch in kleineren Ausformungen, erklärt Sorko. Es gibt Reliefkrippen, die gleich einem dreidimensionalen Bilderrahmen an die Wand gehängt werden. Durch geschickte Hintergrundmalerei erscheint die Szene plastischer als sie tatsächlich ist.

Bemalte Hartschaumplatten haben die Naturmaterialien vielfach ersetzt. Mit Heißdraht lassen sich ungewöhnliche Ausschnitte fertigen. Täuschend echte Holzbalken entstehen, wenn das Material mit Drahtbürsten bearbeitet wird. Die Farbgebung macht die Illusion eines Steinbodens, einer Tempelmauer oder eines hölzernen Stalles perfekt. So spart man einerseits Gewicht, und ist gleichzeitig in der Gestaltung wesentlich flexibler, wissen Krippenbauer die Vorteile moderne Materialien zu schätzen.

An den ersten zehn Dezembertagen sind auch in der Liebburg rund 70 Krippen ausgestellt. Heimatliches und Orientalisches ist zu sehen, auch in Kasten-, Laternen- und Fasskrippenform. (bcp)