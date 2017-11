Innsbruck – Die sechste Auflage der Serie „Zeitzeugen im Gespräch“ von ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung in Zusammenarbeit mit dem Casino Innsbruck ist zu Ende. Den Schlusspunkt setzt am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr die Präsentation des neuen „Zeitzeugen“-Buches im Casino. Redakteurinnen und Redakteure der Tiroler Tageszeitung haben die Gespräche mit Elisabeth Gürtler, Michael Seeber, Elisabeth Zanon, Sixtus Lanner, Gretl Patscheider und Christoph Grassmayr mitverfolgt, durch eigene Recherchen und Interviews ergänzt und in Beiträgen für das neue Buch verarbeitet. „Tirol aus nächster Nähe – Zeitzeigen im Gespräch“ erscheint im Haymon-Verlag.

Der Eintritt zur Präsentation ist frei. Die Anmeldung unter 01-53 4 40 oder per Mail an innsbruck@casinos.at ist allerdings ebenso erforderlich wie ein amtlicher Lichtbildausweis und das vollendete 18. Lebensjahr. (TT)