Kitzbühel, Schwendt – Gleich in zwei Gemeinden wurden kürzlich Jungbürgerfeiern abgehalten. Alle zwei Jahre findet in Kitzbühel eine Jungbürgerfeier statt. Von Jungbürgern der Jahrgänge 1997 und 1998 kamen rund 70, großteils in Begleitung einer Freundin oder eines Freundes, zur Feier in das altehrwürdige Grand Hotel.

Die Gelöbnisformel sprachen Miriam Brettbacher und Jakob Obermoser. Bürgermeister Klaus Winkler spannte in seiner Ansprache einen Bogen von der aktuellen Zeit auf die Begebenheiten in der Stadt Kitzbühel vor rund 20 Jahren. Die Geschehnisse in den beiden Geburtsjahren der Jungbürger reichten dabei von den damaligen Bemühungen um die Bewerbung für Olympia 2006 bis hin zu kleineren und größeren lokalhistorischen Vorkommnissen. Museumsdirektor Wido Sieberer gab bei einem kurzen Vortrag Einblicke in die bewegte Historie des Grand Hotels, das vor rund zwanzig Jahren in Absprache mit dem Denkmalamt zu seiner jetzigen Form zurückgebaut wurde. Nach einem gemeinsamen Essen fand die Jungbürgerfeier mit einer Party im „Londoner“ ihren Ausklang.

In Schwendt wurde die Jungbürgerfeier für die vier Jahrgänge 1996 bis 1999 gefeiert. Den Auftakt machte ein Gottesdienst, anschließend wurden die Jungbürger, Eltern und Gäste von der Bundesmusikkapelle Schwendt empfangen.

Nach der Begrüßung und einer kurzen Rede zum Thema „Hoamatgfühl“ sprachen Hannah Groos und Maximilian Kendlinger das Gelöbnis. Nach den Grußworten durch Bürgermeister Richard Dagn fand der Abend auch in Schwendt mit einem Essen und einer ausgiebigen Feier ein geselliges Ende. (TT)