Reutte – Rund ging es Mittwochfrüh in der Sporthalle Reutte. Die Neue Mittel- und Sportmittelschule Königsweg hatte wieder zum Völkerballturnier für Volksschulen geladen und 34 Mannschaften mit 330 Kindern aus dem Bezirk waren der Einladung gefolgt. Nach dem Einzug der Teams zur Landessportfanfare – die Atmosphäre erinnerte an die Eröffnung Olympischer Spiele – wurde in 25 Spielrunden um den Sieg gekämpft. Bei den Kleinschulen tat sich Wängle 1 als am schussgewaltigsten hervor. Bei den 4. Klassen gewann die VS Reutte 4a/2 die Gruppe 1, die VS Archbach die Gruppe 2. Bei der 3./4. Klasse gemischt siegte die VS Berwang und bei der 3. Klasse die VS Archbach. (fasi)