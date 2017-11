Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Die Gemeinde St. Johann hat schon seit mehreren Jahren den Bedarf, das Angebot an Kindergartenplätzen im Ort auszuweiten. „Seit drei Jahren sind wir beim Planen und Entwickeln“, erklärt Bürgermeister Stefan Seiwald gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Derzeit gibt es sechs Gruppen im Kindergarten Neubauweg, zwei Gruppen in der Volksschule sowie zwei im Kommunalzentrum.

Für die Gemeinde hat sich die Möglichkeit ergeben, ein Grundstück für den Bau eines neuen Kindergartens zu erwerben. Dieses ist ca. 6000 Quadratmeter groß, befindet sich zwischen dem zentralen Hauptort und dem Ortsteil Taxa. Kostenpunkt: 78.000 Euro (13 Euro pro Quadratmeter). Der Besitzer erhält im Gegenzug die Umwidmung eines angrenzenden Grundstückes von Freiland in gemischtes Wohngebiet. Dafür sprach sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig aus – ebenso für die Umwidmung des für den Kindergarten vorgesehenen Grundstückes von Freiland in Vorbehaltsfläche Gemeindebedarf (soziale Infrastruktur). Auch der Raumordnungsvertrag bzw. Kaufvertrag wurde einstimmig angenommen.

„Der Zeitplan sieht so aus, dass wir hoffentlich Anfang des Jahres mit dem Architektenwettbewerb starten können und bald darauf mit dem Bau“, erklärte Seiwald. Die Zufahrt zum Grundstück erfolge künftig über die Innsbrucker Straße.

Die Gemeinde widmete in der Sitzung zudem ein weiteres Grundstück um, das an jenes angrenzt, das die Umwidmung in gemischtes Wohngebiet erhielt. Es ist rund 4400 Quadratmeter groß und für den geförderten Wohnbau vorgesehen. Deshalb erfolgte die Umwidmung von Freiland in eine Vorbehaltsfläche für den sozialen Wohnbau. Die Zufahrt für dieses Grundstück soll über die Loferer Straße erfolgen.