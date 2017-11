Innsbruck – Kein Wasser, kein Strom, keine medizinische Versorgung, kaum Aussicht auf Schulbildung: Auch rund drei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des Kommunismus leben viele Familien in Bulgarien in prekären Verhältnissen. Seit zehn Jahren versucht die österreichische Hilfsorganisation Concordia, die Not der Menschen und insbesondere der Kinder zu lindern. 2008 gründete Markus Inama, Leiter des Innsbrucker Jesuitenkollegs und Concordia-Vorstandsmitglied, in der bulgarischen Hauptstadt Sofia das Haus „Sveti Konstantin“ (heiliger Konstantin, Anm.). Die Einrichtung, in der viele Kinder ein Heim und Familien aus den Armenvierteln Unterstützung finden, platzt allerdings aus allen Nähten. Deshalb soll ein zusätzliches Tageszentrum entstehen. Ein Baugrund und die erforderlichen Genehmigungen sind bereits vorhanden. „Durch dieses Projekt könnten wir weiteren 500 Kindern aus ärmsten Verhältnissen helfen“, sagt Concordia-Sprecher Rainer Stoiber: „Allerdings sind wir dabei auf die Großherzigkeit unserer Unterstützer angewiesen.“

Das Angebot im Sveti Konstantin umfasste schon bisher für die Kinder täglich eine warme Mahlzeit, Kleidung, Lernhilfe und Tagesbetreuung. Außerdem sind dort Kinder untergebracht, die nicht bei ihren Familien aufwachsen können. Markus Inama erinnert sich an „Josef, einen der Ersten, die zu uns kamen. Er sagte mir, das Leben sei hier wie im Dschungel, die Starken fressen die Schwachen.“ In einer Baracke lebte Josefs Mutter mit insgesamt sieben Kindern, eines davon schwer behindert. Concordia sorgte für medizinische Hilfe. Josefs Mutter starb 2012, von den sieben Kindern leben noch drei, zwei sind an Aids erkrankt.

PS: Der heutigen TT-Ausgabe liegt ein Erlagschein bei, mit dem das Concordia-Projekt in Bulgarien unterstützt werden kann. (TT)