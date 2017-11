Brenner, Bozen – Anthony geht’s besser: Das fünfjährige Flüchtlingskind, das am Brenner allein auf einem Güterzug kauernd von Bahnpolizisten entdeckt worden war, ist nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus Brixen in einer Südtiroler Pflegefamilie untergebracht. Dort kann sich der Bub jetzt von seinen vielen schweren traumatischen Erfahrungen erholen – der Flucht aus Sierra Leone, der Trennung von seinen Eltern und dass er schließlich fast erfroren wäre.

Inzwischen steht auch fest, dass sich Anthonys Eltern in Deutschland aufhalten. Wie die Quästur Bozen gegenüber der RAI Südtirol bestätigte, erklärten diese bei einer Polizeianhaltung, ihren kleinen Sohn an einem großen Bahnhof im Veneto aus den Augen verloren zu haben. Gemeinsam mit anderen Flüchtlingen hatten sie dort auf die Weiterfahrt Richtung Norden gewartet. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Quästur geht derzeit der Frage nach, wie der kleine Bub auf den Güterzug kam, ob ein Schleuser oder eine andere Person daran beteiligt war und das Kind bis zum Brenner begleitete, teilte Kabinettschef Giorgio Porroni mit. Geprüft wird auch, ob seine Familie mit Hilfe von Schleusern nach Deutschland gelangen konnte. Dass die Eltern den Buben in Verona verloren hatten, wie es hieß, kann Porroni aber nicht bestätigen. Sie sagten aus, dass es beim Essenkaufen passiert sei. Ihnen selbst gehe es gut, ebenfalls der dreijährigen Schwester von Anthony.

Seine Rettung vor dem sicheren Tod, vor allem aber sein Schicksal, das ihn – allein auf einem Güterzug in der Kälte liegend – bis zum Brenner führte, berührt viele Menschen. Und es gibt Einblicke in die Tragödien der vor Kriegen fliehenden Familien.

Am Brenner kümmert sich die Organisation Volontarius seit 2014 um diese Menschen. Deren Zahl habe zuletzt aber stark abgenommen, berichtet Marco de Marchi, ein Mitarbeiter der Gruppe. Wie er erzählt, habe sich eine Mitarbeiterin sofort um Anthony gekümmert und sei auch bei ihm geblieben: „Sie haben zusammen gegessen und gespielt. Immer, wenn sie sich von ihm entfernte, begann er zu weinen. Er wollte jemanden an seiner Seite, er brauchte, was alle Kinder in dem Alter brauchen.“ Anthony war das erste so kleine Kind, das allein aufgegriffen worden war, „und ich hoffe, auch das letzte“. (ms, TT)