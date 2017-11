Von Martina Schratzberger

Hatting – Tränen flossen, als Carmen Fuchs aus Hatting Mohammads Mutter via Telefon versprechen musste, gut auf ihren Sohn aufzupassen. 22 Monate ist es her, dass der 18-Jährige mit seinem Vater Adnan Shams (46) die Flucht antrat. Die Flucht davor, in den Krieg ziehen zu müssen, mit dem zermürbenden Gefühl, die Frau und drei Mädchen in Syrien zurückzulassen.

Es war eine kraftraubende, teils lebensbedrohliche Flucht, die über die Balkanroute ins Asylwerberheim Mötz führte. Dort prallten verschiedene Nationen und Kulturen aufeinander, die Bedingungen für die Syrer waren schwierig. Eine positive Wende sollte mit Stefan Schlögl eintreffen: Der Sozialarbeiter aus Hatting lud zum Kochabend mit Flüchtlingen – mit dabei waren auch Adnan und Mohammad. Das Essen war fantastisch, die Chemie stimmte und nach mehreren Treffen fasste Schlögl den Entschluss, die beiden aufzunehmen. Doch die Weichen mussten gestellt werden: Der Vermieter gab sein Okay, auch Hattings Bürgermeister Dietmar Schöpf versprach Mithilfe. Keine leeren Worte: „Egal worum es ging, Dietmar war da“, ist Schlögl begeistert.

Er nahm die Flüchtlinge nicht nur auf, sondern übernahm auch die Verantwortung für sie – und wurde nicht allein gelassen. Adnan kommt einem Taschengeld-Job bei der Gemeinde nach. Mohammad besucht Vorbereitungskurse für den Einstieg in die HTL, abends lernt er bei Gesellschaftsspielen mit jungen Einheimischen Deutsch. Viele Hattinger sind vom Schicksal der beiden berührt und wurden zu Freunden. Zudem wird der positive Bescheid für die Syrer dieser Tage erwartet.

Doch es gibt auch Schattenseiten. In Adnan rumort es. Er möchte für seine Frau und die Töchter (15, elf und vier Jahre alt) da sein. Die Sorge um sie überschattet alles.

„Ich kann den Tag nicht erwarten, wenn sie sich in die Arme fallen“, sagt auch Carmen Fuchs. Sie will Mohammads Mutter zeigen, dass sie Wort gehalten hat und alles gut wird. Etwas Geduld sei dafür nötig – und auch Geld. Fuchs und ihr Mann Jochi sowie Beatrix und Gerhard Rödlach arbeiten daher unter Hochdruck an einem „Full House“-Abend, der morgen Samstag ab 18 Uhr im Gemeindesaal Hatting in Szene geht. Geboten werden kulinarische Köstlichkeiten aus Syrien, ein „Event-Casino“ mit Roulette, Black Jack und Poker sowie das legendäre Hattinger Bier aus Schlögls Sudhaus. Musik kommt vom Chor der Vielfalt und einer Überraschungsband. Karten gibt es unter buergerservice@hatting.tirol.gv.at oder Tel. 05238-88255 um 15 Euro (inklusive je zehn Jetons).

In drei Monaten könnten Mutter und Töchter nachkommen, die Frau muss noch einige Behördengänge – u. a. in Beirut – auf sich nehmen. Zwischenzeitlich wird in Tirol nach einer neuen Unterkunft für die Familie gesucht, vorzugsweise in Hatting.