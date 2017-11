Von Walter Zwicknagl

Pertisau – Mit einem schwimmenden Christkindlmarkt ließ die Achenseeschiffahrt schon in den vergangenen Jahren aufhorchen. Doch eine schwimmende Krippenausstellung dürfte zumindest österreichweit eine Novität sein. „A Packl voller Überraschungen“ hatten Kapitän Albert Bichler und Kapitänin Daniela Neuhauser für die heurige Adventzeit angekündigt. Und sie behielten Recht. Denn gestern stach das Motorschiff Achensee mit 26 Krippen und Freunden der Schiffahrt an Bord in See. Tage zuvor waren schon die Krippeler des Bezirkes Schwaz an Bord, stellten die Figuren auf und zupften da und dort an den Bäumchen ihrer Krippe.

„Das ist wirklich etwas Einmaliges“, freut sich Franz Margreiter, der Bezirksobmann der Krippenvereine. „Mitgemacht haben alle Vereine, und zwar aus Schwaz, Terfens, Jenbach, Weerberg und der Krippenverein Zillertal“, erzählt er. Die Idee dazu war schon Anfang des Jahres geboren worden. „Und die Krippenbauer haben sich nicht lange bitten lassen“, erklärt die Kapitänin, die schon seit Wochen die Motorschiffe „Stadt Innsbruck“ und „Achensee“ und das Fischergut nahe der Schiffsanlegestelle in Pertisau weihnachtlich dekorierte. „An die 2000 Stück Kugeln und Behang werden es wohl sein“, sagt Neuhauser, während Hanne­s Höllwarth aus Zellberg noch mit seiner Großkrippe im Oberdeck beschäftigt ist. Selbst der Bezirksfeuerwehrkommandant Hans Steinberger und seine Gattin Evi lieferten ein Prachtstück von Krippe am Achensee ab. Auch Schneekrippen können bewundert werden.

„An den Sonntagen können Krippenfreunde von 14 bis 17 Uhr zum Krippenschauen an Bord gehen. Die Krippen sind alle am Oberdeck der MS Achensee“, klärt die Kapitänin auf.

Der besinnliche Adventmarkt rund um das Fischergut in Pertisau ist an Samstagen und Sonntagen bis einschließlich 23. Dezember jeweils von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 6. Dezember, reist der Nikolaus um 17 Uhr per Schiff von Pertisau nach Buchau. Bei einer Laternenwanderung geht es mit dem heiligen Mann zur Achenseer Museumswelt. Mit dem schwimmenden Christkindlmarkt kann man an den Samstagen und Sonntagen bis 17. Dezember unterwegs sein. Abfahrt ist um 13.30 Uhr, 16 Uhr und 18.30 Uhr. Zusätzliche Fahrten gibt es am 1., 8. und 15. Dezember – mit Abfahrt um 16 Uhr. Während der Fahrt auf der MS Stadt Innsbruck erzählt Frau Kapitänin Weihnachtsgeschichten. Übrigens: Auch die Anlegestelle in Pertisau ist weihnachtlich geschmückt und lässt Stimmung aufkommen.