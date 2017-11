Von Michael Mader

Kufstein – Von der so genannte Duxerwand in Kufstein waren am 9. November gegen 22 Uhr plötzlich rund 100 Kubikmeter Gestein auf zwei darunterliegende Wege gedonnert. Wie berichtet, wurde das Gebiet von der Feuerwehr großräumig abgesperrt, Mitglieder der Bergrettung suchten das Gebiet nach möglichen Verletzten ab. Personen kamen damals zum Glück keine zu Schaden und der Hang hat sich auch wieder beruhigt. Das hat Bürgermeister Marti­n Krumschnabel bereits vor gut einer Woche im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung bekannt gegeben.

Landesgeologe Werner Thön­y bestätigt gestern, dass es auch zwischenzeitlich keine Hangbewegungen mehr gegeben hat: „Wir haben im Fels Spiegel montiert, die von der darunterliegenden Wiese aus vermessen werden können.“

Deshalb haben am Mittwoch die notwendigen Holzarbeiten in diesem Gebiet abgeschlossen werden können, gestern hat bereits eine Spezialfirma mit den Felsräum­arbeiten in schwindelerregender Höhe begonnen.

Heute soll in der Früh vor Ort eine gemeinsame Besprechung mit dem Landesgeologen und der mit den Arbeiten betrauten Spezialfirma stattfinden. „Dabei wird die weitere Vorgangsweise abgeklärt werden, am späteren Vormittag wissen wir mehr“, berichtet Krumschnabel.

Laut Thöny werde dieses Mal kein Hubschrauber mehr notwendig sein – nicht wie am Tag nach dem Felssturz, als ein Einstieg in den Felshang noch zu gefährlich war. „Bei der Besprechung geht es dann in erster Linie darum, was es noch braucht und natürlich wie lange die Sperre dauern wird“, sagt Thöny. Das ist vor allem auch für die Besitzer des Hinterduxerhofes wichtig, die momentan nur über einen Forstweg zufahren können.