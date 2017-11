Kufstein – „Vorzeigegemeinden vor den Vorhang“ hieß es bei der Verleihung der „Tiroler Mobilitätssterne“ im Innsbrucker Landhaus. Angelehnt an die Sterne-Auszeichnung in der Gastronomie wurden 45 Gemeinden vom Land für außerordentliche Leistungen in der kommunalen Verkehrspolitik gewürdigt.

Auffallend viele Vier-Sterne-­Gemeinden finden sich im Bezirk Kufstein. Kirchbichl, die Bezirkshauptstadt Kufstein und Wörgl haben sich in den letzten Jahren in die österreichweite Liga der Vorzeige­gemeinden eingereiht. Lob der Jury gab es für die „Vielfalt der Initiativen in Kirchbichl, die vom Ausbau der E-Ladeinfrastruktur über eine VVT-Ticketaktion, welche das Jahresticket für Bürger nochmal günstiger macht, bis hin zu einem umfangreichen Radweg­konzept reicht“. Die Auszeichnung für Kufstein wurde mit „der Pionier-Stellung im Bereich Shared Space und Begegnungszonen“ sowie „dem neuen Busbahnhof mit digitaler Fahrgastanzeige, Überdachung und freundlicher Beleuchtung“ begründet. Die Erarbeitung eines Energieleitbilds inklusive Mobilitätskonzept und die fußgängerfreundliche Gestaltung des öffentlichen Raums standen bei Wörgl im Mittelpunkt. Angerberg, Ebbs und Kundl wurden von der Jury mit je drei Mobilitätssternen bedacht. Besonders überzeugend fand die Jury das Dorftaxi-Konzept „Angerberger Mobil“, die zahlreichen Maßnahmen der Gemeinde Ebbs im Bereich Radweg­infrastruktur und den ressourcenschonenden kommunalen Fuhrpark der Kundler. Die jüngeren Mobilitätsgemeinden Bad Häring, Brixlegg und Söll ziehen mit zwei Sternen nach. (TT)