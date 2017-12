Innsbruck — Zuletzt war im Zuge der Koalitionsverhandlungen zu hören, dass es mit einer geplanten Polizeireform einen höheren Frauenanteil geben soll, etwa durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gleichzeitig wurde ein höheres Besoldungssystem für Polizeischüler, sprich mehr Gehalt, fixiert. Durch die Änderung der Richtlinie werden die Bezüge um 340 Euro pro Monat angehoben.

Kurz: Es wird daran gearbeitet, den Polizeiberuf attraktiver zu machen, nicht zuletzt, weil das Land mehr Polizisten braucht. Tirol steht im Vergleich zu anderen Bundesländern zwar besser da — so wurden allein im Jahr 2016 bei rund 60 Abgängen durch Pensionierung gleichzeitig rund 225 Neuaufnahmen gemacht — trotzdem hat sich der Bedarf seit 2016 erhöht: Die Belastung für die Polizisten nimmt wegen Karenzierungen, Dienstzuteilungen an andere Wachzimmer und geänderten Wochenarbeitszeiten auch hier seit Jahren zu. Der Frauenanteil liegt in Tirol mittlerweile bei 17 Prozent: Bis vor wenigen Jahren seien es noch zehn Prozent gewesen, sagt Tirols Polizeichef Helmut Tomac.

Diese Entwicklung sei eine gute, dennoch werde man, wolle man den Frauenanteil weiter erhöhen, künftig auch stärker bei der Personalsystematik umdenken müssen: „Man kann politisch nicht immer nur von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie reden, man muss dann auch dementsprechend in der Personalentwicklung neu denken", so Tomac. Er spielt damit darauf an, dass Teilzeit, etwa dann, wenn Polizistinnen Mütter werden, für den Dienstbetrieb in Wachzimmern eine Herausforderung darstellt. Insgesamt wurden übrigens vom Bund von den rund 240 versprochenen zusätzlichen Arbeitsplätzen in Tirol bereits 170 umgesetzt. Für Tomac ist der Polizistenberuf „ein sehr belastender, aber auch sehr attraktiver Beruf mit guten Gehalts- und Karrierechancen". (lipi)