Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Grund genug zum Feiern gab es Ende dieser Woche am Zentrum für Kanadastudien an der Universität Innsbruck. Seit genau 20 Jahren leistet das Zentrum einen wesentlichen Beitrag zum wissenschaftlichen Austausch zwischen den beiden Ländern. „Unsere Hauptaufgabe liegt darin, kanadabezogene Forschung und Lehre zu fördern. Unser Konzept ist interdisziplinär, das heißt es kommen alle Wissensbereiche zu Wort, von den Naturwissenschaften zu den Geisteswissenschaften, von den technischen Wissenschaften bis zum Sport. Aber auch Fragen der Kooperation mit der Wirtschaft sowie der Kontakt zur Öffentlichkeit sind uns ein zentrales Anliegen“, sagt Ursula Moser, Gründerin und Leiterin des Zentrums für Kanadastudien.

Besonders groß ist jedes Jahr der Andrang für die studentischen Austauschprogramme für die Unis von Alberta, Montréal und Quebec. Wie erfolgreich die Vernetzung ist, zeigt sich am Beispiel von Günter Köck, der im Jahr 2000 gemeinsam mit Christine Doblander mit dem Kanadapreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs ausgezeichnet wurde und heute an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig ist. „In seinem Projekt High Arctic: Umweltforschung in der kanadischen Arktis hat Köck eine ganz besondere Art der Zusammenarbeit begründet, indem er über die wissenschaftlichen Partner hinaus die indigene Bevölkerung mit einzubinden versucht“, so Moser. Spannend wird auch das neueste Projekt, das das Thema Berge zum Schwerpunkt hat.

Beim ersten großen Online-Studium der Universität von Alberta, „Mountains 101“, geht es um geologische, biologische und gesellschaftliche Aspekte der Bergregion von Alberta und anderer weltweiter Bergregionen. „Und hier wollen wir uns ins Spiel bringen. Durch unsere bisherige Zusammenarbeit mit der Alpenkonvention in Innsbruck und dem Alpenverein haben wir uns mit dem Thema Alpen ja schon beschäftigt. Wir sind nun dabei, zum Online-Studium den Teilaspekt Alpen beizusteuern“, so Moser.