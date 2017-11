Von Catharina Oblasser

Lienz – Er ist schön und erfüllt zugleich einen guten Zweck: der Adventkalender an der Lienzer Liebburg, der heuer zum 20. Mal erstrahlt. In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die Fenster an der Frontseite Schritt für Schritt. Beginnend mit dem 1. Dezember geht jeden Tag ein neues Fenster auf und gibt den Blick frei auf Bilder, Grafiken oder Darstellungen von Skulpturen. 197 Künstler stifteten und stiften ihre Werke für den Kalender, und nach Neujahr werden die Originale für den guten Zweck versteigert. Organisator ist seit dem Beginn der Initiative im Jahr 1998 der Round Table Club, das Stadtmarketing Lienz ist ebenfalls mit dabei. Der Liebburg-Adventkalender ist in seiner Art übrigens tirolweit einzigartig.

„Die Idee ist auf Apotheker Franz Steiner zurückzuführen“, schildert Robert Geiger jun., derzeitiger Round-Table-Präsident. „Ihm ist aufgefallen, dass die Frontseite der Liebburg exakt 24 Fenster hat.“ Was lag näher, als das für einen Adventkalender zu nutzen? Die Idee ist bis heute viel Geld wert. Wenn die Kunstwerke am 5. Jänner versteigert werden, kommt der Erlös Menschen in Not zugute. „In den Jahren seit 1998 haben wir etwa 400.000 Euro einnehmen und weitergeben können“, freut sich Geiger.

Es ist nicht wenig Aufwand, das Projekt jedes Jahr auf die Beine zu stellen, sagt der Round-Table-Präsident. „Schon im Februar beginnen wir, nach Künstlern zu suchen, und bitten sie, ein Werk zur Verfügung zu stellen.“ Ein Künstlerpool und gute Kontakte helfen dabei. Es können Künstler in oder aus Osttirol sein, aber nicht ausschließlich. Heuer ist zum Beispiel der Slowake Luka Brase im Fenster vom 16. Dezember vertreten.

Wenn die Originale Ende September in Lienz eintreffen, werden sie abfotografiert und als Reproduktion auf Plexiglas gedruckt. Auf diese Art kann das Bild an die jeweilige Größe der Liebburg-Fenster angepasst werden. Wer welches Fenster bekommt, wird verlost. Für den 24. Dezember sollte es ein Werk mit einem weihnachtlichen Motiv sein. Heuer gehört das Fenster für den Heiligen Abend dem Maler Adi Holzer mit „Jesus, Mari­a und Josef“.