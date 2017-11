Imst – Als 1946 das nach dem 1. Weltkrieg gegründete Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK) die Arbeit wieder aufnahm, spielte Tirol eine besondere Rolle: In Tannheim fand die erste Bundestagung statt.

70 Jahre danach gab’s in Imst wieder eine Tagung, allerdings jene der 54 ÖJRK-Referenten, die in den Schulen des Bezirkes ansässig sind. Sie versammelten sich in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes, um ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen und Neuigkeiten in ihre Schulen zu tragen. Referent Philipp Schumacher: „Neu ist beispielsweise das Projekt X-Change, mit dem wir in den Schulen gemeinsam mit einem Geflüchteten die Asylproblematik erörtern.“

Eine andere Problematik, nämlich die eines Notfalles, zeigte das „Help-Team“ der VS Imst Unterstadt mit ihren gestellten Szenen auf. „Die von den Schülern erfundenen Szenarien sollen aufzeigen, dass selbst Kinder Soforthilfe leisten können“, erläuterte Lehrerin Karin Döring, die gemeinsam mit ihren Kollegen anschließend an diversen Workshops teilnahm. „Das heurige Jahresthema in unserem Bezirk ist nämlich Erste Hilfe“, weiß NMS-Silz-Direktorin Brigitte Miedl, die zur neuen ÖJRK-Bezirksleiterin gewählt wurde. (huda)