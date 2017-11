Von Benedikt Mair

Innsbruck – Bei solchen Bildern schlagen die Herzen von Touristen und Touristikern gleichermaßen höher. Und natürlich freuen sich auch die Einheimischen über den Schnee, von dem es um diese Jahreszeit schon lange nicht mehr so viel gab. Für die Nacht auf Sonntag wird, nach einem kurzen warmen Intermezzo, wieder Kälte und Schneefall bis in die Täler prognostiziert. Zeit, um eine erste Bilanz über den Auftakt der Wintersaison in den Tiroler Tourismusdestinationen zu ziehen.

Über einen „sehr erfolgreichen“ Start in die Saison freut sich Roland Volderauer, Geschäftsführer des Stubaitaler Tourismusverbandes. „Bei uns liegen schon beträchtliche Mengen Schnee. Am Stubaier Gletscher sind es bis zu 185 Zentimeter. Sprich: hervorragende Verhältnisse.“ An ihn seien schon mehrere positive Rückmeldungen von begeisterten Gästen herangetragen worden: „Von vielen haben wir gehört, wie toll das Skifahren heuer ist.“ Nun bleibe nur noch zu hoffen, sagt Volderauer, dass die Temperaturen weiter nach unten gehen. „Um die Kunstschneeproduktion zu erleichtern. Und selbstverständlich würden wir uns auch über noch mehr Neuschnee freuen.“

Ähnlich sieht es Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbandes St. Anton. „Wir können ruhig noch ein bisserl mehr Naturschnee vertragen.“ Denn: „Wie man jetzt schon sieht, wird alles ganz anders wahrgenommen, wenn es überall weiß ist. Und besonders für die Vermarktung sind solche Bilder Gold wert. Hauptsächlich in den sozialen Medien wirkt das. Wir werden nicht müde, viele Fotos zu posten, und die kommen bei den Gästen total gut an.“

Das weiß auch die Direktorin des Tourismusverbandes Kitzbühel, Brigitte Schlögl. „Wenn Bilder vom verschneiten Ort in die Großstädte gehen, dann ist das für uns idea­l, wirkt sich positiv auf die Buchungszahlen aus.“ Mit dem Beschneien der Pisten habe man schon früh beginnen können und „Frau Holle hat uns netterweise Naturschnee hinterhergeschickt. So viel Schnee wie heuer lässt die Stimmung in der ganzen Stadt spürbar ansteigen“, erzählt sie. An das Christkind habe sie einen Wunsch: „Hoffentlich gibt es kein starkes Weihnachtstauwetter.“

Der Naturschnee sei der beste Botschafter für die Wintersportregion Tirol, stellt Günther Hauser, Geschäftsführer vom Tourismusverband Zell-Gerlos, auch aufgrund der guten Buchungslage im Zillertal fest. „Wir starten am 2. Dezember in die Wintersaison. Und die Nachfrage ist gut und größer als sonst.“ Obwohl sich, wie er vermutet, für die meisten Skigebiete nicht viel ändern wird. „Wenn alle aufsperren können, gibt es freilich auch mehr Auswahl für die Gäste. Es verteilt sich mehr.“ Würde es noch ein wenig schneien und für die künstliche Beschneiung zwei oder drei kalte Tage geben, dann sei für ihn „ökologisch und ökonomisch“ alles ideal gelaufen.

Sein Wunsch dürfte in Erfüllung gehen. Zwar wird es heute und morgen fast frühlingshaft mild. Für die Nacht auf Sonntag wird von den Wetterdiensten aber ein Temperatursturz von 10 bis 15 Grad Celsius prognostiziert. Auf den Bergen soll es starken Frost geben. Und auch die kommende Woche soll winterlich bleiben, mit Aussicht auf Neuschnee, schreibt der Wetterdienst Ubimet in einer Aussendung.