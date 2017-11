Innsbruck – Gerade in den Wochen vor und um Weihnachten wird persönliche Not vielleicht noch offensichtlicher, gerade auch für die Betroffenen selbst – und noch größer als sonst ist auch die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Tiroler Bevölkerung. Um den Blick auf diese Schicksalsschläge zu richten und möglichst schnell und effizient zu helfen, wurde vom Telfer Industriellen Arthur Thöni vor zwei Jahren die Aktion „Tiroler Sternenhimmel“ ins Leben gerufen – zusammen mit den engagierten Partnern von Alp-Events sowie TirolTV. Auch die Tiroler Tageszeitung als das Leitmedium im Land unterstützt dieses wichtige Anliegen.

Neben einer vorweihnachtlichen Galaveranstaltung, bei der die Künstler gratis auftreten und sämtliche Eintrittserlöse der Aktion zugutekommen, gibt es auch eine große Spendenaktion, zu der heute in der TT Zahlscheine beigelegt sind (Hypo Tirol, Kontonummer AT13 5700 0300 5534 9972). Das Geld geht an das „Netzwerk Tirol hilft“, das ohne jegliche Verwaltungskosten das Geld an Betroffene von besonderen Schicksalsschlägen auszahlt.

Kamen im Startjahr 2015 bereits 30.000 Euro zusammen, waren es im Vorjahr bereits 52.000 Euro – auch dank großzügiger Spenden bzw. Aktionen der Tiroler Rohre, der Dorfbühne Sistrans, der Jenbacher Anklöpfler sowie der Tiroler Barockinstrumentalisten unter Wolfgang Kostner.

Um die Abwicklung kümmert sich das „Netzwerk Tirol hilft“. Laut Netzwerk-Chefkoordinator Herbert Peer können sich alle Spenderinnen und Spender zu 100 Prozent sicher sein, dass die komplette Spende ohne jeden Abzug bei wirklich Bedürftigen landet. „Wir helfen Tirolerinnen und Tirolern, die auch ihren ordentlichen Wohnsitz da haben.“ Das „Netzwerk Tirol hilft“, das von unzähligen Privatpersonen, Firmen, Charity Clubs, Stiftungen und Vereinen unterstützt wird, bekommt jährlich bis zu 15.000 Anfragen von Hilfesuchenden. Man prüfe jede einzelne Anfrage genau, aber auch möglichst rasch, sagt Peer. Wichtig sei, effizient zu helfen, und zwar dort, wo es dringend nötig sei. Etwa bei Schicksalsschlägen bis hin zu Todesfällen in der Familie, wo ganze Existenzen gefährdet seien. Der „Tiroler Sternenhimmel“ sei eine tolle Initiative, durch die zuletzt 100 Familien geholfen werden konnte.

Die Spenden können laut Peer auch zweckgewidmet werden (etwa nach Region, für Kinder, Ältere, Behinderte, Alleinstehende, Alleinerzieher usw.) und sie sind zudem auch steuerlich absetzbar. Nach der neuen Gesetzeslage können bei Privatpersonen bis zu zehn Prozent des Gesamtbetrages der Vorjahreseinkünfte (ohne Anrechnung von Unternehmensspenden) beziehungsweise bei Unternehmen zehn Prozent des Gewinnes des letzten Wirtschaftsjahres von der Steuer abgesetzt werden. Wenn am Erlagschein der Familien- und Vorname sowie das Geburtsdatum des Spenders aufscheinen, wird dies von „Netzwerk Tirol hilft“ am Jahresende an das Finanzamt gemeldet und somit automatisch in der Steuererklärung berücksichtigt. (va)