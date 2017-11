Von Simone Tschol

Reutte – Jahr für Jahr werden die erfolgreichsten Außerferner des landesweiten Lehrlingswettbewerbs von der Wirtschaftskammer Reutte geehrt. 29 Goldene Leistungsabzeichen, sechs dritte und sieben zweite Plätze, sieben Landessiege und ein doppelter Landessieg gingen heuer in den Bezirk Reutte. Zur großen Feier mit 50 Jugendlichen wurde Donnerstagabend in die Wirtschaftskammer geladen. Der Festakt stand diesmal unter dem Motto „Gipfelstürmer“ – und Kammerobmann Christian Strigl meinte dementsprechend: „Eure Ausbildner haben euch das Bergsteigen beigebracht, eure Familien euch den Rucksack gepackt und auch die Wirtschaftskammer wird euch immer unterstützen. Lasst euch nicht von eurer Route abbringen und habt Vertrauen in eure Kameraden, denn nur gemeinsam ist eine Seilschaft erfolgreich.“

Zahlreiche Vertreter aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft waren gekommen, um den Lehrlingen ihre Wertschätzung entgegenzubringen. Darunter auch BHStv. Konrad Geisler, der die erfolgreichen Jugendlichen beglückwünschte: „Es ist schön, junge Leute zu treffen, die Spitzenleistungen bringen. Für die Zukunft wünsche ich euch, dass die Freude am Beruf erhalten bleibt.“

33 der insgesamt 50 Ausgezeichneten absolvieren ihre Lehre bei Plansee SE. Aber auch Multivac und kleinere Einzelunternehmer konnten ihre erfolgreiche Ausbildungsarbeit mit „gekrönten“ Lehrlingen feiern. Den Landessieg holten: Benjamin Arzl (Weißenbach), Ishak Atak (Reutte), Christine Biebach (Eisenberg), Stefan Bosnjak (Tannheim), Nina Helmer (Reutte), Nadine Kerle (Weißenbach) und Andreas Leubner (Nesselwang). Sahin Genc (Reutte) feierte sogar den doppelten Landessieg.

Für Unterhaltung sorgten am Festabend die Band Uncut und die vierfache Poledance-Weltmeisterin Natalia Tatarintseva aus der Ukraine.