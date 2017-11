Hochfügen – Bis hier und nicht weiter, heißt es derzeit für Skitourengeher, die nach Hochfügen wollen. Das Sicherheitsrisiko wurde nun zu groß. Zwischen 300 und 500 Pistenskitourengeher zählt Betriebsleiter Georg Zeller täglich. Und alle wollen in Hochfügen die Pisten bergauf gehen. Ob dort gerade die Pistengeräte bei der Arbeit sind und die Strecken gesperrt sind, kümmert viele nicht.

„Wir wollen niemanden vertreiben. Aber das ist einfach ein Sicherheitsthema“, sagt Hochfügen-GF Helmut Grünbacher. Zuerst konnte man die Sportler noch auf die andere Seite des Skigebietes lenken. Mittlerweile laufe die Pistenpräparierung aber auf beiden Seiten auf Hochtouren. „Das Problem ist oft nicht die Anzahl der Pistentourengeher, sondern dass sich viele einfach nicht an die Regeln halten“, sagt Zeller. Lange habe man überlegt, wie man das Problem in Griff bekommen könne. Gutes Zureden und den Sportlern die Situation erklären sei großteils mit Verärgerung und Unverständnis quittiert worden. „Manche ignorieren alles. Auch die Hinweistafeln und Absperrnetze“, sagt Zeller. Vergangene Woche musste das Walzen teils eingestellt werden, da die Gefahr, einen Skitourengeher zu verletzen, zu groß war.

Daher ist der Schranken nun zum Parkplatz nach Spieljoch geschlossen. „Ich stehe da den ganzen Tag und lasse Wanderer, Hotelgäste oder Lieferanten herein“, sagt der Betriebsleiter. Die Skitourengeher parken nun auf der Straße. Denn auf Gilfert, Sonntagsköpfl oder Gamsstein ist die Route frei. „Wenn alles in einem gewissen Maß bleibt, geht es ja“, meint Zeller. Die Pistensperre wurde in Absprache mit der Gemeindeführung an der Hochfügenerstraße angeschlagen. (emf)