Innsbruck – Gabi Plattner, Geschäftsführerin des Tiroler Frauenhauses, versuchte gestern anlässlich des symbolischen Spatenstichs am Landhausplatz erst gar nicht, ihre Emotionen zu verbergen. Und so flossen auch Tränen der Freude, als sie stolz verkündete: „Endlich! Nach 15 Jahren Kampf wird es ein neues Frauenhaus geben.“

Nach jahrelangem Hin und Her und zahlreichen politischen Zu- und Absagen wird die neue Einrichtung Ende 2018/Anfang 2019 den Betrieb aufnehmen. Wo, bleibt allerdings geheim. Schließlich soll das Frauenhaus weiterhin eine sichere und geschützte Umgebung sein. „Im Frauenhaus haben die von Gewalt betroffenen Frauen die Möglichkeit, in Ruhe und ohne Druck zu überlegen, wie es weitergehen soll. Die Frau entscheidet selbst, ob sie sich von ihrem Mann trennt oder nicht. Auch die Kinder bekommen adäquate Hilfe und Unterstützung“, berichtet Gabi Plattner. Während das bestehende Frauenhaus über 16 Plätze verfügt, wird die neue Einrichtung mit der doppelten Kapazität gebaut.

Den Spatenstich nahmen Politik sowie Gewaltschutz- und Frauenorganisationen bzw. -einrichtungen zum Anlass, auf die Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ hinzuweisen. Mit dem heutigen internationalen Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen beginnen zwei Aktionswochen, die ganz im Zeichen der Sensibilisierung und Aufklärung stehen. Bis zum 10. Dezember – dem Internationalen Tag der Menschenrechte – wollen die Einrichtungen das Thema Gewalt an Frauen mit einer Reihe von Veranstaltungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. (np)