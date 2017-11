Wien – Kaufrausch zieht einen Kater nach sich, der den Auswirkungen von zu viel Alkohol ähnlich ist. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer Greenpeace-Umfrage, auf die die NGO anlässlich des „Kaufnix“-Tages“ am Samstag hingewiesen hat.

Shopping gibt der internationalen Umfrage zufolge einen Kick, der sich als Hormonausstoß im Hirn nachweisen lässt. „Häufig schwindet diese Euphorie jedoch noch am selben Tag. Etwa 60 Prozent der Befragten in Deutschland fühlen sich nach dem Einkaufen ausgelaugt. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmer in Asien berichtet über eine innerliche Leere nach dem Einkaufen“, hieß es in einer Aussendung.

„Wir leben inzwischen in einer Kultur, in der Shopping als glücksspendend angesehen wird. Doch das stimmt nicht! Auf den kurzen Kick folgt meist ein böses Erwachen“, erklärte Nunu Kaller, Konsumentensprecherin bei Greenpeace Österreich. (APA)