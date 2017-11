Innsbruck – Zur Erhöhung und maßgeblichen Weiterentwicklung der PatientInnensicherheit und Qualität in Gesundheitseinrichtungen in Tirol wurde kürzlich der Rettungsdienst (RD) Tirol zweifach ausgezeichnet. Um das Risiko für die PatientInnen auf dem Weg ins Krankenhaus weiter zu verringern, erarbeitete der Rettungsdienst eine einheitliche Übergabe-Checkliste: das ABS-Briefing. Ziel des „ABS-Briefing” ist es, für die Übergabe von PatientInnen vom Rettungsdienst an das Ambulanzpersonal der Spitäler im gesamten Bundesland Tirol eine standardisierte Checkliste mit den wichtigsten pflege- und patientenrelevanten Informationen zu erarbeiten. Das Tiroler Projekt wurde österreichweit in die Sanitätsausbildung aufgenommen und von der Öst. Plattform Patientensicherheit mit dem „Austrian Patient Safety Award“ in der Kategorie „Sektorenübergreifend“ ausgezeichnet.

Darüber hinaus erhielt der Rettungsdienst Tirol im Rahmen des 11. Oldenburger Notfallsymposiums den Oldenburger Preis für Qualität im Rettungsdienst. Den Preis erhielten die Tiroler für das Projekt „Intubationsgeräteunterlage“, das sie in Zusammenarbeit mit der Rotkreuz-Akademie in Neu-Rum verwirklicht haben und das künftig Risiken und Fehler minimieren soll. Gesundheits-LR Bernhard Tilg sprach von einer „Verbesserung und wertvollen Unterstützung für die Handlungssicherheit“. (TT)