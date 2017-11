Von A. Plank und S. Strobl

Innsbruck – Über Hitler wird jedes noch so kleine Detail gesammelt. Nur an seiner Diätköchin, die den magenkranken Diktator im „Führerbunker“ versorgte, ging die Forschung vorbei. Ihr Name wurde sogar von den berühmten Hitler-Biografen falsch geschrieben, im Film „Der Untergang“ kam sie aber vor und wurde von der Innsbruckerin Bettina Redlich verkörpert.

„Constanze Manziarly war zwar nur eine Neben­figur der ,großen‘ Geschichte, dennoch finde ich es erstaunlich, dass über sie bisher nur dürfti­- ge, teils falsche Informationen im Umlauf waren“, sagt Stefan Dietrich. Der Tiroler Historiker konnte Manziarlys Schwester, die Originalbriefe zur Verfügung stellte, für Gespräche gewinnen und den Halbwahrheiten ein Ende setzen. Seine Recherchen hat er im Aufsatz „Daß Politik durch den Magen geht, spürt niemand so wie ich“ veröffentlicht. Das Medienecho war groß: Neben den deutschen Nachrichtenmagazinen Der Spiegel und Focus war selbst der britischen Sun die Geschichte von Hitlers Köchin eine Schlagzeile wert.

Constanze Manziarly kam am 14. April 1920 in Innsbruck zur Welt. Die Wurzeln ihrer Familie führen nach Rumänien und nach Wien. Sie wuchs mit ihrer Schwester Susanne in einem bürgerlichen und kulturinteressierten Umfeld auf, das Wert auf die Ausbildung der Mädchen legte. Ihre Mutter Anna war Pianistin. Constanze, die vorzüglich Klavier spielte, bekam ihren Namen nach Mozarts Ehefrau. „Das imponierte angeblich auch ihrem späteren Chef Adolf Hitler“, so Dietrich.

Susanne beschreibt ihre Schwester Constanze als ruhig, strebsam, gewissenhaft, interessiert und belesen. 1943 wurde ihr das Lehrbefähigungszeugnis ausgestellt. An einer gesunden Lebensweise interessiert, absolvierte sie ein Praktikum in einer Privatklinik in Berchtes­gaden. Das Kurheim Zabel beauftragte die Praktikantin mit der Essenslieferung zu Hitlers Berghof. Es folgte ein Angebot, „das sie nicht ablehnen konnte“, wie Dietrich zur TT sagt. Sie sei weder ein Nazi noch eine Gegnerin gewesen, sondern habe sich der Obrigkeit gefügt wie Tausende in ihrer Generation. Ihr Vater kämpfte von Tirol aus für sie. In Briefen an den Landesschulrat forderte er diesen auf, in Berlin die Bedeutung von Constanze für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Tirol geltend zu machen – vergebens.

Obwohl Constanze ihre Briefe wegen der Zensur verschlüsselte, ist einiges herauszulesen. Der Job war hart. Auch die Mängel im Krieg bekam sie zu spüren. So bat sie ihre Schwester um eine Kochschürze. Am 29. Oktober 1944 schreibt sie: „In meiner Arbeit habe ich in letzter Zeit oft Krisen zu überwinden gehabt. Daß Politik durch den Magen geht, spürt niemand so wie ich.“

Der letzte Brief ist mit 14. Dezember 1944 datiert. Am 30. April kochte Manziarly das letzte Mittagessen Hitlers, ein Nudelgericht mit Tomatensoße. Kurz darauf erschoss sich der Diktator. Manziarly floh mit der Sekretärin Traudl Junge aus dem Bunker. Junge musste mit ansehen, wie Manziarly von russischen Soldaten abgeführt wurde.

„Persönlich bewegend ist für mich das tragische Schicksal von Constanze Manziarly. Dass sie zu Kriegsende verschollen war, beschäftigte und belastete ihre Familie noch jahrzehntelang“, sagt Dietrich. Ein Grund, warum die Veröffentlichung warten musste.

