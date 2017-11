Jochberg – Die Weihnachtspackerlaktion von Round Table gehört im Bezirk Kitzbühel zum November, so wie Kastanien zum Christkindlmarkt. Auch heuer wieder war die Spendenbereitschaft der Kinder in den Volksschulen und Kindergärten ungebrochen.

„Wir sind immer noch überwältigt vom heurigen Ergebnis, der Bezirk Kitzbühel ist schon seit Jahren der spendenfreudigste Bezirk in Österreich, aber die heurige Anzahl an Paketen hat auch uns überrascht. Insgesamt konnten wir heuer 13 Paletten auf die Reise schicken. Das sind in Summe fast 3000 Pakete alleine aus dem Bezirk Kitzbühel“, sagt Christian Flatscher von Round Table Kitzbühel. Die Pakete aus ganz Österreich und Deutschland gehen jetzt gemeinsam weiter auf die Reise zu Waisenhäusern in Rumänien, Moldawien und Ukraine.

„Ein großes Dankeschön an alle Kinder, Schulen, Lehrpersonen und Eltern, die diese unglaubliche Summe an Paketen erst ermöglicht hat“, freut sich Thomas Krause, Präsident von Round Table 39 Kitzbühel über die große Hilfsbereitschaft und ergänzt: „Die Kitzbüheler Spendenbereitschaft zeigt eindrucksvoll, was ein kleiner Bezirk bei einer ausgezeichneten Zusammenarbeit alles leisten kann“, so Krause. (TT)